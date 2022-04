Allí, con los estupendos paisajes que tienen las paradisíacas islas mexicanas, entre la tranquilidad de Isla Mujeres y Tulúm, los sanjuaninos llegaron para encontrar una nueva vida. Se trata de Matías Ross y Edgar Olmos, dos DJ´s sanjuaninos que dejaron sus actividades laborales para emigrar a las islas mexicanas en búsqueda de una salida laboral y lo lograron. Hoy, si bien dicen que extrañan la calidez de los argentinos, reconocen que la estabilidad económica lograda en las islas, les permite proyectarse a futuro en aquel país.

Matías Ross tiene 35 años y hace años que se dedica a la música. Viajó por primera vez a Playa del Carmen en 2015 motivado por un amigo, antes puso en alquiler un taller mecánico familiar para recién emigrar. Le bastaron cuatro meses para decidirse por completo que su nueva vida estaba allá, para eso viajó a San Juan nuevamente y a fines de 2016 se fue definitivamente a buscar su futuro. "Al principio fue difícil y hubo que rebuscarsela pero al ser una playa chiquita, te permite hacer muchos amigos y hay salida laboral", manifiesta Ross quien se instaló en Isla Mujeres, un pequeño pero coqueto archipiélago de 7 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho. Allí tiene trabajo fijo en dos beach club: es DJ residente en "Nomads" y además dos veces por semana toca en "Guru Beach Club". "Esos son mis dos trabajos fijos pero además tengo equipos de sonido para rentar" agrega y dice que junto a otro sanjuanino, Juan Ignacio Turcato están por inaugurar un local comercial. Ross vive junto a su novia israelita Lior, a quien conoció hace unos 4 años y hace unos meses su hermana también viajó de San Juan para radicarse allí. "Es contadora pública y acá consiguió trabajo en una importante perfumería, trabaja en atención al público y lleva la contabilidad también", comentó.

"Ganas de volver te dan porque extrañas mucho la calidez de los argentinos, pero la economía de nuestro país no es la mejor y acá tenes una estabilidad económica bastante mejor" Matías Ross

Matías Ross junto a su novia israelita Lior en Isla Mujeres

La historia de su colega y coterráneo no cambia demasiado. Edgar Olmos tiene 30 años y en San Juan trabajaba en un casino además de ser relacionista público en boliches. Hace cuatro años que empezó a interiorizarse en la profesión de DJ, cuenta que le bastó con descargarse una aplicación en el celular para aprender técnicas y poder hacerlo de la mejor manera, sumado a consejos que recibió de importantes DJ´s de la provincia que le brindaron enseñanza. Sus conocimientos fueron creciendo y su pasión por la música también, comenzó a salir de la provincia para tocar en Mendoza y Córdoba hasta que llegó al punto de animarse a más. "Un día dije me voy a México porque allá hay salida laboral en el rubro que yo había elegido y largué todo. Renuncié a mi trabajo y con otros ahorros armé los bolsos y me vine, no sabía con qué me iba a encontrar", manifiesta.

"Por ahí muchos sanjuaninos no se animan a salir a buscar su futuro. Yo arriesgué todo y me vine, acá hay muchísima salida laboral. Solo hay que animarse" Edgar Olmos

Olmos se instaló en Tulúm y comenzó a presentarse a beach clubes. Luego se fue a Cancún, también a Isla Mujeres y Playa Del Carmen. "No me puedo quejar, hay salida laboral, es rentable y además pude adquirir más experiencia porque toqué con DJ de Estados Unidos y los mejores de México están acá", manifestó quien volverá a San Juan el 2 de mayo pero en diciembre retornará a la isla mexicana. "En octubre tengo programado ir a tocar a Colombia, España y Costa Rica", manifestó quien tiene su propia productora de música electrónica "Kyara Producciones". Edgar, mientras planifica volver a fin de año para instalarse allá, también proyecta junto a Mariano Montañes abrir una escuela de DJ´s en San Juan que será inédita.

Edgar Olmos tocando en el caribe mexicano

Los dos sanjuaninos si bien reconocen que cuesta el despegue de su tierra natal, no se arrepienten de haber emigrado. "Lo mio fue una apuesta y por suerte salió bien porque hay muchísimo trabajo de lo que quieras, hay muchas oportunidades laborales. El dólar sale 19 pesos acá y hace dos meses atrás salía 16. Te permite proyectarte", comenta Olmos y Ross agrega: "Ganas de volver te dan porque extrañas mucho la calidez de los argentinos, acá son más cortos, no son tan amigables eso se extraña bastante. Pero por la economía de nuestro país no es la mejor y acá tenes una estabilidad económica bastante mejor, no hay inflación. Al ser un país dolarizado, acá podes ahorrar para proyectarte al futuro", expresó Ross, uno de los dos DJ´s que triunfan en el caribe mexicano.