Días atrás, desde Salud Pública informaron que una familia había terminado intoxicada luego de comer tacos de un local gastronómico de Capital. Luego de conocido este caso, las denuncias comenzaron a aumentar en Salud Pública. A tal punto, que desde Medicina Sanitaria, a cargo de Roque Elizondo, dijeron que hasta ayer habían recibido 20 denuncias por lo mismo y que por esa razón, además de clausurar el local de "Fusión Gastronómica" (nombre del local) ubicado en Capital, hicieron lo mismo con la sede que tienen en Rivadavia. Es que hasta ayer, 6 personas habían tenido que ser internadas con distintos tipo de síntomas gastrointestinales, como vómito, diarrea y fiebre, entre otros. "Al menos 3 personas de las que estaban internadas ya recibieron el alta y hay otras 3 personas, entre ellas un niño, que siguen en una clínica. Estamos rogando que esto no pase a mayores, porque hay una de las mujeres adultas que está complicada", dijo Elizondo, que no tenía información sobre el lugar donde las personas estaban internadas y comentó que desde hace unos 10 años no tienen registrado un caso de tanta gravedad.

"La mayoría comió tacos, pero otros también comieron pachatas. Todos dijeron que pidieron comida al mismo local, y todo eso lo supimos luego de recibir las primeras denuncias", dijo Elizondo y comentó que aunque aún faltaban algunos estudios, "creemos que las personas se vieron afectadas por 3 bacterias: salmonella, shigella y bacterias anaerobias, parientes de la que provoca botulismo".

Sobre el origen de las bacterias, dijo que aún no sabían de dónde provenían, pero explicó que estas intoxicaciones se pueden haber dado por comida en mal estado, como el huevo, la carne o algunas legumbres o por la mala manipulación de los alimentos o falta de higiene. "Para investigar todo esto, es que empezamos con la primera clausura y hoy -por ayer- hicimos la segunda, al otro local que es propiedad de los mismos dueños", explicó y agregó que el local del centro tenía habilitación para funcionar, pero el que tenían en Rivadavia, en las inmediaciones de Libertador y Meglioli, no estaba en regla.

"Estos casos pueden ser muy graves. Hace al menos 10 años que no tenemos una intoxicación masiva por comprar comida en un local. Esto no es habitual, sobre todo desde que hay más conciencia de lo importante que es saber sobre manipulación de alimentos", dijo Elizondo y contó que la primera denuncia fue de parte de una familia que terminó internada (la pareja y el hijo de 8 años). Esta familia ya recibió el alta, pero debía seguir con controles.

Por otra parte, y sobre cómo seguirá este caso, el funcionario agregó que tienen que presentar todos los informes que hagan con la gente de Bromatología a la Justicia de Faltas, para que vean cómo se procederá con los locales vinculados a estos casos de intoxicación.

CLAVES

SALMONELLA

Una de las bacterias halladas es la Salmonella, que causa la salmonelosis. Se trata de una Enfermedad de Transmisión Alimentaria (ETA) que, aunque a veces puede ser leve, en otras ocasiones podría causar la muerte.



OTRA BACTERIA

Según Roque Elizondo, la otra bacteria encontrada, calificada como prima de la que causa el botulismo, se puede encontrar en conservas, en alimentos enlatados o se puede transmitir por falta de higiene en las manos.

SHIGELLA

La Shigella es otra de las bacterias halladas. Los alimentos más afectados a la contaminación por Shigella son las frutas y vegetales consumidos crudos. Esa bacteria o grupos de bacterias causan principalmente diarrea.



RESULTADOS

El funcionario de Salud dijo que entre hoy y mañana tendrán los resultados de estudios de bacterias que enviaron a hacer al Instituto Tecnológico de Alimentos, para ver qué proliferación de microorganismos hubo.