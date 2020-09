Desde de que comenzó la cuarentena por coronavirus, en marzo pasado, el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (Cisem), donde funciona la línea de emergencias policiales 911, duplicó la cantidad de llamadas diarias. Incluso hubo ocasiones en que los llamados fueron hasta 3 veces más que antes. Sin embargo, según el director de esta institución, la cantidad de atenciones telefónicas no condice con la cantidad de intervenciones que ellos tuvieron. Es que de las cerca de 1.400 llamadas diarias que reciben en relación a coronavirus, la mayoría son consultas que tienen que ver con cuestiones de salud, algo en lo que ellos no pueden ayudar.

Emanuel Torés, director del Cisem, comentó que el trabajo es muy intenso todos los días. Dijo que el 911 antes de la pandemia recibía hasta 2.000 llamados diarias. "Cuando comenzó el aislamiento, en marzo pasado, aumentaron muchísimo las llamadas. Teníamos cerca de 5.000 y hubo un día en el que superamos las 8.000", reveló y agregó que con el paso de las semanas y luego de las flexibilizaciones, los llamados mermaron notablemente.

"La mayoría son consultas ciudadanas sobre salud. Nos confunden con la línea 107".

EMANUEL TORÉS Director de Cisem

Sin embargo, la vuelta a la Fase 1 y las nuevas restricciones hicieron que por día el 911 atienda a unas 3.500 personas por día. De esas, el 40% (1.400) son relacionadas a la cuarentena. "La gente denuncia transportistas que no cumplen o que rompieron las fajas, vecinos que están de fiesta y la presencia de personas en la vía pública, entre otras cosas. Sin embargo, la mayoría son consultas ciudadanas que tienen que ver con salud. Lo que sucede es que nos confunden con la línea 107", dijo Torés y resaltó que estas preguntas que ellos deben contestar de manera obligatoria, porque no le pueden cortar el teléfono a nadie por su protocolo, hacen que se demoren las verdaderas emergencias policiales.

Dando más detalles de las llamadas que no pueden solucionar, dijo que hay personas que llaman para preguntarles cuáles son los síntomas del coronavirus, a dónde tienen que ir si se sienten mal o cómo hacen para que los testeen. Y agregó: "Todas las personas llaman creyendo que su problema es el más grave. Es por eso que nosotros muchas veces pedimos paciencia. Otro problema que tenemos es que muchas veces la gente denuncia, por ejemplo, que una persona llegó por una huella ilegal y no hizo cuarentena en un hotel, y eso muchas veces es incomprobable y no podemos hacer nada".

Personal

15 personas por turno atienden el 911. Esta oficina de la Policía de San Juan funciona las 24 horas, todos los días del año.

A qué se dedica

El Cisem está compuesto por los procesos operativos en Video Vigilancia, Centro de Atención Telefónica 911, Monitoreo de Dispositivos Duales y Sala de Despacho Policial. Tienen 360 cámaras bajo su control.