Oriana Aileen Sancassani fue elegida Reina Departamental de Zonda, para la Fiesta Nacional del Sol 2019. En una entrevista con este diario la soberana dijo que la intolerancia social es un obstáculo para el crecimiento del país. También habló de sus proyectos y de otros temas de actualidad.





-¿Ya elegiste qué carrera universitaria vas a seguir?



-Voy a seguir el profesorado de Historia, porque es un tema que siempre me apasionó y que quiero profundizar para poder entender la actualidad que nos toca vivir.



-El país, como antes, está en crisis. ¿Cómo ves la situación?



-Estamos muy mal a nivel económico, como otras veces, pero creo que lo vamos a superar. Lo que más me preocupa es la crisis social en la que vivimos.



-¿Cuál creés que es el efecto negativo de esta crisis social?



-Que la intolerancia social no nos deja crecer como país porque todo se enfoca sólo en la agresión al otro porque piensa distinto. Todos somos hermanos y con los mismos derechos.



-¿Sos católica?



-Sí, y creo en Dios.





-¿Cómo te sentís por los últimos hechos escandalosos protagonizados por sacerdotes sanjuaninos?



-Me defraudada. Creo que uno realmente tiene que sentir la vocación para seguir el sacerdocio, no hacerlo porque sí nada más. Creo que ellos no la tuvieron.



-¿Cuál es tu postura sobre la despenalización del aborto?



-No tengo una postura definida. De lo único que estoy segura es que yo no abortaría. Es un tema muy delicado. Creo que hay que trabajar más en la prevención de embarazos no deseados.



-¿Estás de acuerdo con la Educación Sexual Integral en las escuelas?



-Sí, totalmente. Pero creo que es algo que debe mantener continuidad para que los chicos realmente aprendan sobre sexualidad con responsabilidad.



-¿Qué parte de tu personalidad es la que más te gusta?



-Soy muy afectuosa con mis seres queridos. Me encanta demostrarles mi cariño aunque sea con pequeños gestos.



-¿Cómo ves a Zonda?



-Creo que es un hermoso departamento que está en pleno crecimiento. Para seguir haciéndolo debería contar con un centro comercial para que la gente no deba viajar a Capital a comprar lo que necesita.



-¿Cuál es tu sueño?



Soy muy realista, por eso no tengo sueños inalcanzables. Sueño con tener un trabajo fijo, una casa y una familia que me haga tan feliz como la que ya tengo.



Datos personales

Oriana Aileen Sancassani tiene 18 años y cursa el último año del secundario en el Colegio Santo Domingo. Su familia está compuesta por su madre, de 54 años, y una hermana menor. Su hobbie es realizar actividad física.