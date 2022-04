Aseguran que sufrió mucho. Lloraba de dolor, su malestar era generalizado, vomitaba y al último pasaba todo el día en su cama, en una larga agonía hasta la noche del domingo, cuando falleció. La nena de apenas 7 años murió por una neumopatía complicada por broncoaspiración, según el resultado de la autopsia, sin signos de abuso o violencia física. No obstante, apenas pesaba 20 kilos, estaba en mal estado y aparentemente padecía patologías sin tratar, por lo que el Ministerio Público solicitó una serie de estudios para determinar responsabilidades, si es que pudieran atribuirse, mientras que la Dirección de la Niñez intervino para asistir a los nueve hermanos de la víctima.

De acuerdo al resultado de la autopsia, la nena que vivía en un barrio de Pocito murió por una broncoaspiración. El reporte indicó que los bronquios presentaban "secreción color marrón claro compatible con contenido alimenticio", una sustancia que también fue observada en su abdomen.

Fuentes calificadas del caso indicaron que ahora intentarán determinar si la nena acusó este cuadro que la llevó a la muerte por alguna enfermedad que no fue tratada previamente. Es que la criatura aparentemente padecía patologías que necesitaban atención médica y no obstante era llevada a curanderos por "un empacho mal curado", según los informes socioambientales. Además, no hay registros, al menos hasta el rastreo que habían realizado hasta ayer, de ingresos a hospitales por tratamientos de salud.

Las señales de descuido de esta niña con respecto a sus hermanos también generaron dudas y por eso la Fiscalía solicitó estudios anatomopatológicos, genéticos y toxicológicos. La nena tenía nueve hermanos y, al momento de la descompensación, estaba al cuidado una criatura de menor edad, de acuerdo al relato que la madre y el padre le brindaron a los médicos en el hospital.

Según el informe de la autopsia, la criatura murió aproximadamente sobre las 22 del domingo.

Precisamente, el reporte del hospital de Pocito reveló que la víctima llegó sin signos vitales, con abdomen distendido, aparente perforación intestinal y secreción fecaloide por boca. También presentaba desnutrición moderada, malas condiciones de higiene, signos de enfermedad grave evolucionada a fallo multiorgánico y olor nauseabundo. Los médicos estuvieron 45 minutos tratando de reanimarla, pero su estado era irreversible. Frente a semejante cuadro, ahí mismo le dieron intervención a la Justicia frente a la sospecha de abandono de persona.

La mirada al contexto familiar

Las autoridades que trabajan en la causa ayer estuvieron analizando el contexto familiar y social. Las evaluaciones preliminares determinaron que los hermanos de la nena no presentan señales de desnutrición, a la vez que la mamá era quien vivía con ellos ya que el padre, de acuerdo a las fuentes consultadas, tenía una exclusión de hogar por motivos que no fueron informados.

Desde la Dirección de la Niñez informaron además que la familia recibía cierta asistencia del Estado: vivían en una casa del IPV, la mamá recibía una pensión por siete hijos y tenía un aporte por la tarjeta Alimentar.

El 102 intervino la misma noche del domingo y los especialistas estuvieron trabajando en la contención de la familia, además de iniciar el procedimiento habitual en este tipo de situaciones.