Con ayuda. Desde hace años Guille recorre la provincia con su banderita que dice "Donar sangre salva vidas". Hace unos días estuvo con el actor Facundo Arana, quien compartió imágenes en sus redes sociales



Renovaron la esperanza. Cambiaron los planes de su vida y eso les hace mantener intacta la fe. Así está la familia de Guillermina Alba, la nena de 9 años que tiene talasemia mayor, un tipo de anemia grave. Es que cada vez falta menos para que viajen a Roma para buscar la cura al problema de salud que afecta a la niña desde los 6 meses. La mamá de Guillermina comentó que consiguieron viajar y acceder al tratamiento, que está en etapa de prueba, gracias a la ayuda de mucha gente. "Nos ayudó la nota que hicieron en DIARIO DE CUYO; también el Gobierno de San Juan y sus ministerios y hasta los compañeritos de la escuela de Guille. Es un logro de todos, y por eso estamos muy agradecidos", dijo Hebe Castillo, la mamá de la niña y comentó que viajarán a Italia en familia para ayudar a Guillermina con el tratamiento que dura entre 8 meses y 1 año.

"Es imposible curarla". Esa fue una frase que la mamá de Guillermina escuchó numerosas veces a lo largo de los años. Sin embargo, la palabra imposible será puesta a prueba. "No queremos generar falsas expectativas, pero hay posibilidades de que se cure", dijo la mamá y comentó que la médula ósea de Guille no produce glóbulos rojos y por esa razón es hipertranfusiva. De hecho, a lo largo de los años ella ya pasó por más de 200 transfusiones, sumadas a tratamientos oncológicos vía oral y otros que se pasan a través de una bomba durante 12 horas, todos los días.

La vida de Guillermina no es fácil. De hecho, hay días que no se puede levantar de la cama por el cansancio que siente. Es por esto que su familia estaba desesperada en encontrar una solución. Sobre la nueva esperanza Hebe comentó que se trata de un tratamiento que en América no está aprobado y que en Europa está en fase de prueba, pero que está a punto de ser aprobado. De hecho dijo que Guille será la primera nena de toda América en pasar por esta terapia. "Se trata de un tratamiento muy grande de biogenética. Lo que hacen es mutar su gen defectuoso de la cadena de su ADN, modificándolo y volviéndolo a introducir en su cuerpito para que funcione su médula ósea y pueda producir glóbulos rojos", dijo la mamá y comentó que esta terapia consta de tres fases, que es invasiva, oncológica y dura. Sin embargo, dijo que están dispuestos a asumir todo eso con el fin de salvar a la nena.

Dando mayores detalles del viaje, la mamá de Guillermina comentó que aún no tienen definido dónde vivirán. "Tenemos que definir el tema del hospedaje y de lo que haremos allá. Es mucho tiempo, pero vamos concentrados en poder buscar la cura. Estamos muy agradecidos de todos, porque si no, sería imposible el viaje", dijo y contó que partirán rumbo al viejo continente a principios de junio, cuando terminen de juntar todas las autorizaciones. Esto se debe a que la nena debe viajar con permisos de Salud Pública y hasta con documentos que le permitan transportar la medicación desde Argentina a Italia.



Siempre sonriente. A pesar de todo lo que pasa día a día, Guillermina siempre se muestra dispuesta a afrontar su tratamiento con una sonrisa.

Una campaña



El caso de Guille se dio a conocer por su intensa campaña para juntar donantes de sangre, dado que recibe transfusiones todos los viernes. DIARIO DE CUYO contó su historia en noviembre pasado. De hecho la nena logró conmover a muchas personas y hasta fue parte de la clásica producción de los Personajes del Año de este medio. Tras la nota de Guille, sus compañeros de la escuela la sorprendieron y hasta se sumaron, con carteles e imágenes, a la campaña de recolección de donantes voluntarios de sangre.