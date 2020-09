La decisión oficial de regreso a la actividad a partir de hoy en restaurantes, bares y confiterías no cayó bien en el sector por la modalidad decidida. Es que sólo podrán funcionar con mesas al aire libre y en veredas y no todos los comercios del rubro tienen esa posibilidad, además de que dicen que todavía las noches están muy frescas en esta época del año como para comer afuera. También se mostraron sorprendidos porque, si bien esperaban restricciones, como las medidas de distanciamiento entre las mesas, no habían sido advertidos de las nuevas características y la mayoría dijo que les costará adaptarse. La ministra de Turismo, Claudia Grynspan, dijo que "ahora la prioridad es la sanidad. Debido al estatus sanitario se hacen habilitaciones en el marco de lo posible".

La funcionaria dio a conocer que la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, mantuvo contactos con los intendentes para facilitar espacios para funcionar en forma rápida. "En el caso de los shoppings van a poder usar mesas en espacios abiertos, en estacionamientos o patios abiertos. Lo que se ha habilitado es lo posible por el momento", agregó la titular de Turismo.

Con un mensaje a los sanjuaninos, el gobernador Sergio Uñac anunció ayer la salida de la Fase 1, que había sido adoptada por un fuerte crecimiento de los contagios por el Covid-19, y entre las actividad que anunció que iban a regresar se encuentra la gastronómica, aunque con fuertes restricciones. Restaurantes, bares y confiterías podrán utilizar sólo el 40% de la capacidad total del local y cuatro personas por mesa, con una distancia de dos metros entre mesas y de un metro entre personas. Pero lo que cayó peor fue que no puede haber clientes en el interior sino que todos deben estar al aire libre y en las veredas. En cuanto a los horarios, los locales podrán trabajar de 7 a 24, de lunes a sábados. Los domingos sólo será permitida la modalidad de delivery.

Roberto Campodónico, de Café Balcarce, con dos locales, uno en el centro y el otro en Rivadavia, dijo que "con esta modalidad no alcanza. En el centro sólo puedo poner cuatro mesas y no conviene". El comerciante dijo que tiene 14 empleados, además de todos los gastos de funcionamiento y que no cree que vaya a atender.

Gustavo Platero, de Tres Cumbres Alfajores y Café, sostuvo que tiene tres locales de la marca, pero que sólo podría abrir en dos. El tercero funciona en el Club Sirio Libanés y no está habilitado. "Es mejor que el delivery, pero no alcanza, la verdad es que es muy complicado".

En épocas normales, los comerciantes deben pagar por el uso del espacio público, por ejemplo ubicar mesas en las veredas, pero ahora hubo gestiones desde el Gobierno provincial para que los municipios hagan una excepción.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan, Luis Tallara sostuvo "me parece que el sistema va a servir, incluso los jóvenes están acostumbrados a consumir al aire libre y son los primeros que se van a prender al nuevo sistema".

En San Juan se estima que hay unos 250 locales dedicados a la gastronomía, pero no tienen un cálculo de cuántos podrán reabrir con la nueva modalidad.

Desde Rocco, Rubén Miadosqui, apoderado, se quejó porque "no fue prolija la comunicación, incluso hay muchas dudas de cómo se va a poder funcionar". La preocupación es porque dijo que hay muchos locales que no tienen espacio para poner mesas al aire libre y menos en las veredas.

Uno de esos casos es el de Johnny B. Good. Mauro Novelli, uno de los socios, dio a conocer que "no tengo vereda para sacar mesas y no sé si las pueda poner en una galería. Hay muchos que no van a poder abrir".



Los negocios funcionarán de lunes a sábados y los domingos sólo habrá delivery.

El protocolo para el sector

Para el funcionamiento de los locales gastronómicos hay un protocolo muy estricto que incluye, por ejemplo, que todos los clientes deben dejar registrado su nombre, el DNI y un número de celular. Y colocarse alcohol en gel en las manos al llegar. También debe haber una distancia de dos metros entre las mesas y de un metro entre las personas. No está permitido, en esta etapa, que haya comensales en el interior de los locales, todo es al aire libre o en las veredas.

Otras características es que no puede haber cartas que circulen de mano en mano, sino que, por ejemplo, se pueden conocer las opciones con la utilización de los códigos QR. También los cubiertos que va a usar el cliente deberán estar perfectamente higienizados y en sus respectivas bolsas. Tampoco puede haber circulación de gente entre las mesas y no están permitidos los juegos infantiles, una alternativa que tienen algunos locales para entretener a los más pequeños.