Según aseguraron fuentes de Salud Pública, el Ejecutivo tomó una decisión para cuando el coronavirus comience a circular en San Juan. A diferencia de la línea inicial, en la que la atención de los casos se iba a distribuir entre los principales hospitales y los centros de salud periféricos, más los lugares que se acondicionaran para esa tarea, ahora habrá una división clara entre aquellas personas que necesiten atención por el virus y aquellas que no. Para eso, el Gobierno prepara 1.200 camas, entre las que están para los pacientes críticos, que llegarán al Hospital Rawson, y para el resto de los enfermos, las que se distribuirán en el predio del Parque Industrial de Albardón (Barrick), el autódromo El Villicum, el Polideportivo de San Martín y el Hospital Español, más otro centro en estudio.

La decisión del Ejecutivo tiene varios motivos. Según explicaron las fuentes, entre los más importantes se destaca que la división permitirá que no haya "contaminación" dentro del hospital entre pacientes que tiene el virus hacia otros que no lo poseen. Otro de los puntos es que los restantes centros sanitarios atenderán el resto de las necesidades de la población. Eso significa que si una persona está internada en terapia intensiva en el Hospital Rawson, por otra patología que no sea el Covid-19, será trasladado a otro nosocomio, ya sea público o privado. Lo mismo ocurrirá si una persona fue operada por otra dolencia o si ingresó al sistema sanitario por un accidente de tránsito. Es más, una fuente de Salud Pública fue categórica al indicar que "queremos tener al virus aislado y que esté encerrado". Por otro lado, la medida permitirá tener todo centralizado bajo el sistema público, ya que el sistema privado "no atenderá Covid-19", indicaron.

Tal cual lo adelantó DIARIO DE CUYO, y en el caso extremo de que haya una circulación masiva del virus, las autoridades locales prevén que unas 38.600 personas puedan ser infectadas. De ellas, unas 7.600 presentarán alguna sintomatología, de las cuales 6.000 tendrán un cuadro leve, lo que les permitirá transitar el periodo de enfermedad en sus casas. Así, habrá unas 1.600 personas que tendrán un estado de moderado a crítico del virus, esto es, que van a necesitar algún tipo de asistencia dentro del sistema sanitario. De esos enfermos, 400 serían críticos y requerirán terapia intensiva, mientras que los 1.200 restantes van a necesitar otro tipo de atención. Para los casos más graves, el hospital Rawson será el lugar de atención y no habrá otro. Para el resto, estarán disponibles los centros que está acondicionando la provincia.

Sobre ese tema, en la conferencia de prensa interactiva que tuvieron ayer las autoridades de Salud Pública, el secretario Administrativo Financiero de la cartera, Guillermo Benelbaz, indicó que "está previsto que la concentración del estado crítico de pacientes se haga todo en el Hospital Rawson y que en los hospitales de campaña se atiendan las etapas iniciales de la enfermedad". Por otro lado, detalló que "en el predio de Albardón, que cedió la empresa Barrick, están previstas 150 camas, otras 150 en el polideportivo de San Martín, unas 250 más que se están armando en el autódromo El Villicum y hay otras 250 que irán a un lugar todavía a definir. Será entre dos o tres posibles, en función de la disponibilidad eléctrica y de servicios". A estos se le debe sumar el acondicionamiento del Hospital Español.

La provincia ya invirtió en respiradores, más los que tiene el sistema privado (ver aparte).



Respiradores

15

Es la cantidad de equipos que ya están en la provincia, de los 140 totales que adquirió para combatir la crisis.

Inversión

70

Son los millones de pesos previstos por Salud Pública para el servicio de comida, tanto para pacientes como para personal.

Importación

Según indicó Benelbaz, para un caso extremo y de ser necesario, existe un mecanismo de importación acelerada de equipos e insumos.

Inversión

Desde el Ministerio de Salud elaboraron un presupuesto de 452 millones de pesos para la adquisición de insumos y la contratación de servicios. Con esa partida, la provincia ya compró 140 respiradores, lo que costó casi 106 millones de pesos. De esa compra, la cartera ya recibió 15. Por otro lado, desde la repartición que lidera Alejandra Venerando tienen previsto contratar a mil personas, entre enfermeros y médicos, como también personal para los servicios de limpieza, comida y seguridad para los hospitales de campaña, en caso de ser necesario.

Sector privado

Con respecto a las clínicas del sector privado, el Sanatorio San Juan cuenta con 8 camas de terapia intensiva y 4 respiradores; el Centro de Cuidados Intensivos, con 21 camas para terapia intensiva y 7 respiradores; S.A Médica Rawson, con 8 camas para terapia y 4 respiradores; Terapia Intensiva Polivalente, con 12 camas y 6 respiradores; la Clínica Santa Clara, con 14 camas y 6 respiradores; El Castaño con 19 camas y 10 respiradores y el Hospital Privado con 28 camas y 20 respiradores. En total hay 110 camas y 57 respiradores en el ámbito privado.