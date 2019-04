Un momento imperdible. Paula comentó que cuando le pidió posar para las fotos el actor se mostró muy relajado. Ella no quería parecer muy "cholula", pero igual pidió la foto.



La serie española Merlí fue un éxito en todo el mundo. En San Juan se pudo ver a través de Netflix y despertó la admiración de personas de todas las edades. Una de las sanjuaninas que quedó flechada con esta serie es Paula Tapia, una joven que tiene 29 años y que desde hace tiempo vive en España. Sin embargo, ser admiradora de la tira que pronto estrena su 4ta temporada, no fue todo lo que la vinculó a Merlí. Es que ahora, Paula es profesora de cerámica de Carlos Cuevas, quien es el segundo actor más importante de la tira y que protagonizó a Pol Rubio. "Nunca imaginé que un actor tan importante podía venir a mi taller", dijo la sanjuanina, que se siente orgullosa de poder enseñarle a usar el torno y otras herramientas de la cerámica.

"Nunca pensé que este personaje sería mi alumno en cerámica".

La joven sanjuanina vive en España con su esposo, también de San Juan. Con mucho esfuerzo y tras algunos tropezones abrió su taller de cerámica en enero pasado. "En San Juan estudiaba Geología y hacía cerámica como un hobby. Mi esposo me incentivó a comprarme mi primer horno y empecé a dictar clases", dijo y contó que luego viajó a Londres donde hizo varias capacitaciones y aprendió tornería, una faceta que la hizo zambullirse aún más en este mundo de artesanías. Luego de varias idas y vueltas se instaló en Barcelona, donde abrió su taller, el que ahora tiene como alumno al reconocido actor.

Si bien Paula dijo que no le gusta mucho el "cholulaje" comentó que aún se sorprende de que "Pol Rubio", como ella lo llama, sea su alumno. "Uno de los dueños del lugar que alquilamos para el taller es muy amigo de Carlos Cuevas y otros actores. Es muy amable y siempre me da una mano. Él lo invitó, y yo esperé re ansiosa. Vino al primer día de clases y le encantó. Yo pensé que no iba a volver más y después regresó a terminar sus trabajos", dijo sin poder disimular la alegría que le generó poder enseñarle al popular actor, que este año será el protagonista principal de la cuarta temporada de Merlí.

En acción. El actor y uno de los amigos de los sanjuaninos hicieron varios elementos de cerámica.

Paula que se definió como "muy fans de la serie" y dijo que Carlos Cuevas era uno de sus "ídolos". Comentó que el actor se mostró muy sencillo y que trabajó como lo hace cualquier otro alumnos. "Nunca había hecho nada en cerámica. Pude ver un Pol Rubio mucho más relajado que en serie. Es súper agradable", concluyó Paula.