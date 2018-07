La plaza del Bicentenario. Desde el mediodía, la plaza del Bicentenario estuvo llena de chicos y grandes. Hubo actividades para todos los gustos.

Los picnics en las plazas, las filas eternas para ingresar al museo y la gente esperando horas para ver una película fueron el reflejo del movimiento que hubo durante la primera semana de vacaciones de invierno. Si bien es difícil calcular la gente que se movilizó por la ciudad y los departamentos cercanos, realizando las diferentes actividades a la vista quedó que los chicos y sus familias hicieron que todo estuviera colmado. Desde el Ministerio de Turismo dijeron que la clave de esta exposición fue la oferta variada de actividades para toda la familia y "para todos los bolsillos".



La plaza del Bicentenario pareció un hormiguero desde el lunes pasado hasta ayer. Los gritos de los chicos, las risas y las caritas pintadas de todos los colores fueron moneda corriente. Ahí, mismo la gente hizo hasta dos cuadras de fila para ingresar a la muestra Prohibido no Tocar. Desde la Municipalidad de la Capital dijeron que a esta muestra ingresaron en toda la semana unas 8.000 personas. Lo mismo sucedió en el Cine Teatro Municipal, donde las entradas se agotaron todos los días.



Otras actividades muy convocantes fueron los talleres del Museo Franklin Rawson, el "360´" del Conte Grand y las que se realizaron en las plazas y parques del Gran San Juan. "Tenemos una gran cantidad de actividades en toda la provincia. No tenemos cómo contabilizar el movimiento de la gente, más allá de la ocupación hotelera -ver página 10- y de las entradas que se piden en algunos lugares. En el Conte Grand, durante el primer día del 360´ hubo 2.000 personas. Esto, teniendo en cuenta que el primer día suele ser el más flojo porque no hay tanta promoción de boca en boca que es la que hace exitosas a las actividades", dijo la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, quien además resaltó que si bien vienen trabajando desde hace mucho, estas vacaciones de invierno marcan un antes y un después porque todos los departamentos organizaron actividades turísticas de nivel, acorde a las promociones que se hacen de San Juan, en otras provincias.



Sobre la cantidad de gente que se movilizó y que hizo que todo explotara la ministra dijo que ellos esperaban estos resultados. A la vez señaló que los municipios y el ministerio trabajó en la planificación para que los lugares estuvieran llenos y para ofrecer actividades nuevas.



La diferencia con otros años estuvo marcada por la cantidad de oferta que hubo para los niños. La mayoría gratuita o con entradas de muy bajo costo. Este año por primera vez Viví la Plaza, el programa de Turismo que lleva juegos y espectáculos a las plazas, viajó por casi toda la provincia. Se organizaron kermes en muchos espacios verdes nuevos, como el Parque de Rivadavia y hasta se habilitaron muestras como el 360´, algo que nunca antes se había realizado en la provincia. "Tenemos una propuesta en Capital y los alrededores que siempre estuvo muy vinculada a los adultos, por ejemplo con la Ruta del Vino y el Olivo. El objetivo de este año fue focalizar las actividades familiares y para los niños sobre todo. Por otra parte pensamos en todos los bolsillos. Quisimos que las actividades sean muy accesibles o gratis. Este año se pensó mucho en los sanjuaninos que se quedan en la provincia y que hacen turismo en otros departamentos", agregó la funcionaria.







En el teatro

6.376

personas visitaron el Teatro del Bicentenario durante la primera semana de las vacaciones de invierno. Esto, entre funciones (que estuvieron agotadas) y visitas guiadas.

3

noches en promedio pernoctaron los turistas en San Juan, mientras que 14.773 personas ingresaron al Auditorio Juan Victoria, Teatro Sarmiento y el Museo Franklin Rawson.