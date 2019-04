En acción. Los Marineritos participan en todos los desfiles patrios que organiza la provincia. Marchan luciendo el traje oficial de marinero que usa la agrupación en las galas.

Nació hace cuatro años y creció en demanda y aspiraciones. Es la Escuela de Marineritos, de la Agrupación Infantil Stella Maris, que actualmente cuenta con 20 alumnos que empezaron a formar su propia banda de música. Consiguieron algunos redoblantes, pero necesitan colaboración con otros instrumentos para poder concretar su sueño. Ya están abiertas las inscripciones para ingresar a esta institución.



Los chicos ya no se conforman sólo con vestir el traje de marinero y participar de los desfiles oficiales de la provincia. Ahora también quieren tener su propia banda musical para tocar las marchas mientras desfilan. Y comenzaron a dar los primeros pasos para concretar este sueño. "Ya conseguimos 9 redoblantes, pero necesitamos algunos instrumentos de viento para poder arrancar con la banda. No contamos con los recursos necesarios para comprarlos por eso recurrimos a la solidaridad de la gente", dijo Daniel Albarracín, presidente de la Agrupación Exmarinos del Canal de Beagle, de quien depende la Escuela de Marineritos.



Albarracín agregó que ya cuentan con profesores que ad honorem les enseñará a los chicos a tocar los instrumentos una vez que los consigan. También agregó que este año la escuela amplió la convocatoria y ofrecerá más servicios para los chicos. Hasta el año pasado sólo los niños de entre 6 y 12 años podían ingresar a esta institución, pero ahora pueden hacerlo chicos de hasta 14 años. Y aprenderán Lengua de Señas. "Ampliamos el rango de edad para que más niños tengan oportunidad de participar de las actividades y alejarse de la calle y de sus peligros. También trabajamos mucho por la inclusión, por eso incorporamos la enseñanza de Lengua de Señas", dijo Albarracín.



La Escuela de Marineritos surgió por iniciativa de los exmarinos del Canal de Beagle que quisieron ofrecer un espacio donde los chicos aprendan valores, buenos hábitos, reglas de comportamiento y a defenderse de los peligros. Fue inaugurada en 11 de abril del 2015 y fue bautizada con este nombre, ya que la Virgen Stella Maris es la Patrona de la Armada. Las clases incluyen una amplia temática. Los chicos aprenden a desfilar, a sentarse y comer correctamente, a mantener hábitos de higiene, a respetar a los adultos, a cumplir consignas y a no decir malas palabras, entre otros temas.

Los detalles de la escuela

La Escuela de Marineritos, destinada a niños de ambos sexos, funciona en la sede del Club Social Villa Italia, en Rawson. Las clases se desarrollarán todos los sábados, a partir de mañana, en horario de 9 a 13.



La inscripción es gratuita y la cuota mensual tiene un valor de 300 pesos e incluye el acceso a todas las actividades, seguro, atención médica, desayuno y préstamo del birrete (gorro de marinero) y del cuellito del uniforme, como también a las charlas de prevención de enfermedades. Cada alumno debe hacerse confeccionar el traje oficial de marinero. Los interesados en que sus hijos ingresen a esta institución pueden comunicarse a los teléfonos 2645665667 o 4242071.