 

El cronograma completo de shows.

 

Miércoles 28/03/18 - Polideportivo Viviana Chavez 21:00hs

 

• PARTICIPACIÓN DE GRUPOS MUSICALES DEL DEPARTAMENTO

• PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA Y VIRREINA DEPARTAMENTAL

• MARIANA CLEMENCEAU

• LABRIEGOS

• GRAN ACTUACIÓN DE LOS SACHEROS

• EXPOSICIÓN DE ARTESANÍAS

• VENTA DE COMIDAS TÍPICAS Y BEBIDAS

• ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

 

 

Jueves 29 y Viernes 30/03/18

 

• CELEBRACIONES DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS

 

 

Sábado 31/03/18 - Polideportivo Viviana Chavez 21:00 hs.

 

• APERTURA ACADEMIAS DE DANZAS

• VOCES DE LA CUMBRE

• TRES PARA EL CANTO

• ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE REINA Y VIRREINA DEPARTAMENTAL

• LA COPLA

• MIGUEL DELGADO (HUMORISTA)

• CABECITAS NEGRAS

• LOS TEKIS

 

 

Domingo 01/04/18 - Polideportivo Viviana Chavez 21:00 hs.

 

• EL TOKE

• ADRIÁN Y LOS CHARROS

• A GOZAR

• RICARDO DÉCIMA

• LA BANDA AL ROJO VIVO

• REY PELUSA

Valle Fértil