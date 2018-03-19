El cronograma completo de shows.
Miércoles 28/03/18 - Polideportivo Viviana Chavez 21:00hs
• PARTICIPACIÓN DE GRUPOS MUSICALES DEL DEPARTAMENTO
• PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA Y VIRREINA DEPARTAMENTAL
• MARIANA CLEMENCEAU
• LABRIEGOS
• GRAN ACTUACIÓN DE LOS SACHEROS
• EXPOSICIÓN DE ARTESANÍAS
• VENTA DE COMIDAS TÍPICAS Y BEBIDAS
• ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Jueves 29 y Viernes 30/03/18
• CELEBRACIONES DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS
Sábado 31/03/18 - Polideportivo Viviana Chavez 21:00 hs.
• APERTURA ACADEMIAS DE DANZAS
• VOCES DE LA CUMBRE
• TRES PARA EL CANTO
• ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE REINA Y VIRREINA DEPARTAMENTAL
• LA COPLA
• MIGUEL DELGADO (HUMORISTA)
• CABECITAS NEGRAS
• LOS TEKIS
Domingo 01/04/18 - Polideportivo Viviana Chavez 21:00 hs.
• EL TOKE
• ADRIÁN Y LOS CHARROS
• A GOZAR
• RICARDO DÉCIMA
• LA BANDA AL ROJO VIVO
• REY PELUSA