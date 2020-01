Una de las novedades principales en el inicio de una nueva temporada de las colonias de vacaciones estatales ocurrió entre los adultos mayores. Cuando se llamó a inscripciones en los municipios de la provincia, se anunciaron 500 cupos para personas que tengan al menos 65 años de edad.



Pero esta cantidad se incrementará al menos un 40% porque se sumaron otros 200, que son participantes de los talleres que se realizaron el año pasado bajo la organización directa de la Dirección de Adulto Mayor de la Provincia, que se distribuyeron en tres sedes que les otorgó incluso un área exclusiva para desarrollar nuevas actividades.



El próximo viernes realizarán un acto oficial de apertura exclusivo para estos vacacioneros.



La directora del área, Mabel Morales, afirmó que "fue una continuidad de las actividades que hicimos durante el año, y en esta ocasión vamos a estar en tres predios: UDAP, el SEC y La Granja. Por ejemplo en el SEC nos prestan el quincho, que tiene cocina y acceso directo a la piscina. Hablamos de la integración, desde el cuidado y de la seguridad del adulto".



Los objetivos de área estarán relacionados con la contención, lo recreativo y lo cultural. "Las actividades están planificadas desde lo lúdico. Por ejemplo, no es que van a aprender a nadar. Sí, van a divertirse en la pileta. Y para algunos en particular será también importante porque le van a perder el miedo al agua", graficó la funcionaria.



El año pasado funcionaron 14 talleres, que en total convocaron a 600 personas. Hasta ahora un tercio se inscribió para continuar en estas flamantes colonias, aunque las inscripciones no se cerraron. La inclusión contempla a derivados del equipo técnico del área y también de otros ámbitos, como 11 pacientes del neuropsiquiátrico.



De lunes a viernes entre 8,30 y 12,30 desarrollan diferentes actividades, con la premisa ya que habrá excursiones, los viernes serán temáticos y prepararán un acto final multitudinario.



La premisa es que se sigan divirtiendo, bajo un ámbito de contención y también de sociabilización.

Con estas actividades, continuamos con los procesos de sociabilización de los talleristas. MABEL MORALES - Directora de Adulto Mayor



Los nuevos talleres



Las inscripciones para los talleres de una nueva temporada comenzarán el próximo 15 de febrero y las actividades empezarán, desde el 1 de marzo.



El dictado, gratuito, ofrece un listado como teatro, folclore, tango, bailoterapia, arte, repostería, corte y confección, telar, cosmetología, entre otros.



Los interesados en sumarse, pueden obtener más información en el 4274368.