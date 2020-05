Una veintena de choferes de colectivos de larga distancia se convocaron a las 10 de este jueves en la sede local de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) desesperados porque desde que se declaró la cuarentena no trabajan y, en la mayoría de los casos, están cobrando a cuenta gotas los sueldos.

Pero no es el único problema: no se sabe cuándo volverán a las rutas ni de qué manera.Esa respuesta no vendrá desde el área gremial sino que habrá que esperar las disposición del Gobierno nacional. Es que, de mínima, debe autorizarse los viajes de larga distancia, algo que no se espera que ocurra en el corto plazo.

En cuanto al pago de sueldos, los empresarios del transporte de larga distancia se escudan en que sin actividad no hay sueldos, y a decir de los choferes no todos han recurridos a las ayudas estatales vigentes para hacer frente alpago de sueldos.