Desde este lunes 14 de junio, los colegios preuniversitarios dependientes de la Universidad Nacional de San Juan vuelven al sistema de clases presencial por burbujas, establecido en el marco de la pandemia por coronavirus.

El secretario académico de la UNSJ, Daniel Bustos, informó este sábado que, luego de la reunión mantenida ayer con directivos de los tres institutos preuniversitarios de la UNSJ (Escuela Industrial, Escuela de Comercio y Colegio Central Universitario), se dispuso que desde el lunes 14 de junio se retoma la presencialidad por burbujas, tal como se había implementado con anterioridad al confinamiento dispuesto por el gobierno.

Aclaró, sin embargo, que "los padres podrán decidir si envían o no a sus hijos a la escuela y del mismo modo, aquellos docentes que no hayan sido vacunados, también podrán optar por no retomar la presencialidad".