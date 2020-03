Para los cosechadores de uva, la necesidad de contar con recursos prevaleció sobre el miedo al contagio, y por eso acudieron normalmente a sus tareas de recolección en las fincas sanjuaninas, teniendo en cuenta que la cosecha es una de las tareas productivas habilitada durante la cuarentena. No obstante, en entidades viñateros creen que la cosecha se va a demorar por las restricciones que estableció la cuarentena. El Ministerio de Producción estableció un protocolo para resguardar la seguridad (ver aparte), sobre todo en lo atinente al traslado de los cosechadores, con menos gente, no en camiones y sin compartir bicicletas o motos. Además las bodegas deben evitar congestiones de camiones, y a esto se suma que el Instituto Nacional de Vitivinicultura trabaja con guardias mínimas. Todos factores que ya se estiman que impactarán en el ritmo. Entidades como la Federación de Viñateros y la Mesa Vitícola creen que la cosecha se va a demorar una o dos semanas.

Según el INV ya se han cosechado poco más de 300 millones de kilos (ver infografía) en la provincia, y de acuerdo a la merma estimada par este año, restan aun levantar alrededor de un 25% más. En las entidades estiman que el grueso de lo que se iba a terminar a fines de marzo podrá extenderse una o dos semanas. "A todos nos agarró de sorpresa y estimo que tenemos toda la semana que viene y buena parte de la siguiente para poder terminar", dijo Pablo Martín, desde la Mesa Vitícola. Agregó que la mayoría de la gente se traslada en movilidades propias porque vive cerca de la finca y se le ha recomendado que no se junten. Por su parte Eduardo Garcés, titular de la Federación; mencionó que algunas zonas pueden demorarse porque no se permite el traslado de cosechadores en camiones, sino que deben hacerlo por sus propios medios y sin compartir las bicicletas o motos. Por su parte, el vicepresidente del INV, Hugo Carmona, admitió que se ha licenciado al personal de riesgo y se trabaja con guardias mínimas y on line desde la casa, además de 3 o 4 personas en laboratorio. Pero sostuvo que si hay demoras "se solucionan lo más rápido posible". El organismo se ocupa de controlar movimientos vinicos, la inscripción de registros y en las muestras de aptitud para autorizar exportaciones.

Otro inconveniente que suscitó la cuarentena y que si bien no impactará en los plazos sí lo hará en la operatividad, es que el cierre de los bancos dejó a muchos productores y bodegueros sin efectivo. Ayer varios bodegueros esperaron infructuosamente en las puertas del Banco San Juan para sacar dinero para sus pagos. Juan José Ramos, desde la Asociación de Viñateros, contó que eso le sucedió también a los productores que ayer debían pagar la semana de trabajo a los cosechadores, incluido él mismo. "A las cuadrillas no se les paga en el banco, sino en efectivo. Y son recursos grandes que no pueden sacarse del cajero automático y el banco desde hoy no abre", expresó. Al respecto, Martín dijo que se necesitan montos grandes de 200 a 300 mil pesos para pagar a las cuadrillas y esas sumas no se pueden extraer de los cajeros. Desde la Federación viñatera agregaron también que se temen demoras en el pago de los créditos de cosecha y acarreo que otorga el Gobierno, porque se ha frenado el trabajo administrativo en organismo oficiales. Eso hace que algunos productores no cuenten con plata en el banco para afrontar los pagos de la cosecha en estos días, explicaron.

>> Protocolo oficial de cosecha

Los cosechadores

No deben circular compartiendo motos o bicicletas y evitar las congestiones de camiones y el hacinamiento. Los que estén en grupos de riesgo tendrán licencia paga. Los comedores deberán hacer turnos rotativos. Es obligatorio lavado de manos y contar con jabón en todo momento. Conductores de camiones deben esperar dentro del vehículo. No compartir tasas ni vasos, ni tomar mate.

En la finca

Al trasladar al cosechador, la cantidad de pasajeros máxima debe ser la mitad de su capacidad. Tiene que haber jabón y agua disponible, ya sea agua corriente o bidones con dosificador. Proveer al personal de guantes y barbijo. No compartir cabina de camión, cosechadora o tractor, al cosechar no trabajar de a pares. Las gamelas y tijeras deben ser personales.

Las bodegas

Deben mantener los portones de ingreso cerrados mientras trabajen, el chofer del camión deberá esperar en el interior hasta que se autorice su ingreso a descarga. En empaques de fruta los trabajadores deberán estar a 2 metros uno de otro, con sus elementos personales de trabajo limpios. Se recomienda la ventilación de los recintos, limpieza y desinfección (lavandina 45%, diluida 1/10).