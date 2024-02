El anuncio de ATAP sobre restringir la frecuencia la tarde del jueves y terminar los recorridos a las 22 sorprendió a todos. En la mañana de este miércoles, Ricardo Salvá, referente entre los empresarios, afirmó que la medida sigue firme y reclamó por una urgente revisión tarifaria.

"La situación nuestra es tan delicada que no estamos ni en condiciones de pagar los salarios, y los salarios hay que pagarlos el cuarto día del mes de marzo. Y no estoy hablando de los salarios nuevos de personal, que seguramente ya se están aplicando en el AMBA y en el interior del país, estamos en conciliación obligatoria, porque si no ya el salario hubiese aumentado el 78%. Estoy hablando de los salarios de diciembre, no estamos en condiciones de afrontar", manifestó Salvá en diálogo con radio Light.

De acuerdo a lo expresado por el empresario, el encarecimiento de los costos y la determinación del presidente Javier Milei de seguir enviando el Fondo Compensador del Transporte Público a las provincias complican cada vez más la ecuación. "Estamos hablando de más de mil millones de pesos que no ingresaron a la provincia y no fueron distribuidos en el sistema de transporte público. Y a eso tenemos que también tener en cuenta los importantísimos aumentos", manifestó.

En este sentido, agregó: "el transporte no está subsidiado, las empresas no están subsidiadas. Lo que está subsidiado es la demanda, el usuario, quien usa el transporte público. Nosotros prestamos un servicio y por ese servicio el Estado nos paga por ese servicio".

"No hay manera de seguir funcionando con los números como están en este momento. Pero hay sí margen de negociación con el gobierno para que por lo menos, o esto no se aplique o se aplique en pocos días", concluyó.