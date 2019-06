Los invitados. Gonzalo Tellechea, Jorge Cocinero, Marcelo Bartolomé, Juan Carlos Noguera, Claudio Videla y Guillermo Kuchen (de izquierda a derecha) participaron de una mesa redonda para hablar sobre el nuevo rol de los padres.

Hoy se celebra el Día del Padre y DIARIO DE CUYO reunió en una mesa redonda a seis padres destacados en diferentes ámbitos para hablar sobre la paternidad en el siglo XXI. Entre anécdotas divertidas y café de por medio todos coincidieron en que el padre actual está más incluido en los temas de educación y crianza de los hijos, a la vez que es más cómplice y relajado en la relación que entabla con ellos. Los papás invitados fueron: Marcelo Bartolomé (cantante y director de Niñez, Adolescencia y Familia), Gonzalo Tellechea (deportista), Juan Carlos Noguera (juez de Paz), Guillermo Kuchen (actor), Claudio Videla (cantante) y Jorge Cocinero (arquitecto y secretario de Obras de la UNSJ). La reunión se llevó a cabo en el coqueto café Tres Cumbres, en Capital.



No se sienten ni mejores ni peores, sino diferentes a los padres de la generación pasada. Todos coincidieron en que este cambio no fue fortuito y que responde a un cambio de paradigma. "En este último tiempo se ha involucrado más al hombre en el tema de educación y de compartir las tareas que antes eran competencia de la madre. Yo creo que con esto hemos ganado terreno, porque nos ha permitido entablar también una relación diferente y de mayor confianza con nuestros hijos", dijo Claudio Videla.



Por su parte, Gonzalo Tellechea dijo que este cambio se debe a que la mujer también cambió y comenzó a delegar tareas y responsabilidades. "A veces le pregunto a mi esposa ¿te ayudo con los chicos? y ella me responde no me ayudás, nos ayudamos, porque los chicos son hijos de los dos. Todavía nos cuesta a los hombres asumir este tema de roles compartidos cuando debería ser algo natural", dijo el atleta.



Para Jorge Cocinero también fue la mujer la que impuso la igualdad. Dijo que de no haber sido así los hombres hubieran seguido en una situación de comodidad. "Los hombres solemos ser bastante cómodos y evadir situaciones complicadas. Por suerte los avances a todo nivel acompañaron este cambio y para darnos una mano a los papás. Antes el pañal era de tela y había que hacer un curso para aprender a colocarlo. Ahora son descartables y ponerlos es muchos más fácil", dijo Cocinero.



Juan Calos Noguera agregó que para la mujer es innato y natural relacionarse con los hijos y darles todo lo que necesitan, mientras que para el hombre esto es más difícil. "La primera prueba de fuego que me tocó vivir como padre fue cuando tuve que llevar a mi nena a un baño público y tenerla alzada para que haga sus necesidades. Ahí me di cuenta el valor que tiene el rol de madre", dijo el juez.



Los cambios fueron muchos de una generación de padres a otra, según Guillermo Kuchen. De todos modos dijo que hay algo que no va a cambiar jamás: el talento de las madres. "Las madres tienen el gran talento de estar atentas a todos los detalles, de no olvidarse de nada y hasta de anticiparse a algunas cosas. Si yo tengo que mandar a mis hijas a la escuela seguro que van sin la cartuchera porque los hombres somos despistados. La mujer no. El otro día le dije a mi esposa viste que está la campaña de vacunación y ella me contestó, las niñas ya están vacunadas. Yo ni me enteré cuándo las llevó. Es una genia", dijo el actor.



Marcelo Bartolomé dijo que este cambio de la paternidad dio como resultado padres más cercanos y afectuosos con sus hijos, aunque todavía genera cierta resistencia con la generación anterior. "Con mi esposa acordamos que los dos, uno por vez, nos encargaríamos de cambiarle el pañal a nuestra hija que ya caminaba y hablaba. Un día estaban mi madre y mi suegra en la casa y vino la nena con el pañal en la mano y me dijo, papá ahora te toca a vos. Las dos mujeres se horrorizaron. Mi mamá me dijo, Marcelo, tu padre no hacía estas cosas", dijo el cantante.



En cuanto a las diferencias entre padres y madres, los invitados sostuvieron que los hombres tienen más licencia para disfrutar de pequeñas cosas con sus hijos y hasta de ser sus cómplices. "Cuando me quedo a cargo de la casa dejo que mis hijas se bañen todo el tiempo que quieran, hasta que quedan arrugaditas como pasa. Me gusta incentivarlas a que disfruten de cada pequeña cosa", dijo Kuchen.



Claudio Videla agregó que, por lo general, las madres pasan más tiempo con sus hijos, entonces los papás quieren aprovechar cada momento con ellos para disfrutarlos al máximo. "A veces mi señora quiere que la rete a nuestra hija cuando llego a la noche, pero yo prefiero jugar y divertirme con ella", sostuvo.



Lo mismo opinó Gonzalo Tellechea quien agregó que, a veces, los padres tienen otras prioridades. "Yo primero disfruto a mis hijos, después me encargo que coman y se acuesten. Recién entonces ayudo a mi esposa con las tareas de la casa, aunque me termine acostando de madrugada", agregó.



Para Jorge Cocinero lo más reconfortante que le tocó vivir como padre fue el ser el chofer personal de sus hijos durante la adolescencia. El se encargaba de llevarlos y traerlos de los boliches. "Yo era el cuida, y eso me encantaba. Es que durante el viaje ellos me contaban cómo les había ido y qué habían hecho, algo que si estaban en casa se lo contaban a la madre", dijo.

El lugar. La mesa redonda con los padres sanjuaninos reconocidos en diferentes ámbitos se realizó en el café Tres Cumbres.



Y nuevamente Marcelo Bartolomé fue quien recreó con una anécdota la complicidad de los nuevos padres. Contó que un día de verano sus dos hijos más chicos hicieron barro en el fondo de su casa y se tiraron de panza sobre el mismo para divertirse. "Yo en lugar de retarlos fui a buscar la cámara para hacerles fotos. Y me terminé metiendo en el barro con ellos para jugar. Fue hasta que llegó mi esposa y nos retó a los tres", sostuvo.



En cuanto a las desventajas y deudas pendientes que siguen vigentes aún para los padres siglo XXI, la mayoría mencionó la licencia por paternidad. Al respecto dijeron que se sienten "discriminados" por tener tan sólo dos días, según lo establece la ley, para disfrutar con los recién nacidos. La madre tiene 90 días. "Dos días no son nada. Te lo pasás haciendo trámites y no podés disfrutar del bebé", dijo Cocinero.



En tanto que Claudio Videla sostuvo que "los hombres también necesitamos aprender a ser padres y a entablar vínculos con nuestros bebés, sobre todos los primerizos. Además, creo las mamás también necesitan de nuestra compañía durante esos primeros días", concluyó el cantante.

Gonzalo Tellechea / Atleta

Gonzalo tiene 33 años y es papá de Brunella (5) y Borja (9 meses). Se definió como un padre simple y que siempre tiene ganas de jugar con sus hijos. "Con la que más que hablo es con la nena, por una cuestión de edad. Siempre le digo que tienen que ser buenas personas y que debe valorar lo que tienen para ser feliz. Que aunque sea mucho o sea poco, debe querer lo que le damos con la mamá", dijo.

Jorge Cocinero / Arquitecto

Jorge tiene 60 años y no puede borra la sonrisa de su cara cuando recuerda hasta cuando cambió el primer pañal de su primera hija. Comentó que es papá de Halina (29), Aniela (24) y Emiliano (19). Siempre le dice a sus hijos: "que respeten al prójimo. El respeto es una de las cosas que más trabajamos. Además, les dije siempre que aprendan a respetarse a ellos mismos para que puedan ser felices".

Guillermo Kuchen / Actor

Guillermo tiene 42 años. Sus hijas se llaman Sofía (16), Emilia (10) y María (7). El actor comentó que siempre le enseña a que disfruten de cada cosa que tienen. "El respeto es una de las cosas que más pido. Siempre les digo que disfruten lo que hay. Ellas tienen una mesa, familia, comen, van a la escuela, mientras que otros no. Ese respeto es el que inculco. Cuando uno es capaz de amar y ser amado te das cuenta lo que vale todo".

Marcelo Bartolmé / Funcionario

Marcelo tiene 50 años. Sus hijos Luisa de 19 años (estudia en Córdoba), Julián de 16 años, Nicolás de 12 (falleció) y Santiago de 10 años. "Yo siempre les digo que confíen en mí. Tengo un fuerte deseo de que puedan hacer su vida sabiendo que desde el primer día los amamos y no dormimos para estar pendientes de ellos", dijo Marcelo, quien se definió como cómplice de sus hijos.

Claudio Videla / Cantante

Claudio tiene 37 años y es papá de Candelaria de 4 años. "A pesar de su corta edad siempre le digo a mi hija que tiene que tener mucho respeto. Pero respeto a todo, respeto a los valores que le inculcamos, a los símbolos patrios, a las demás personas y a los mayores. Me parece que ese es el camino que la llevará a ser buena persona y que no baje los brazos ante las adversidades", dijo el músico.

Juan C. Noguera / Juez de Paz

Juan Carlos tiene 53 años. Es papá de Angelina (13) y Ernestina (10). "Una de las cosas que más les enseño es que crean en sí mismas y que superen los miedos. Para eso trato de que estudien mucho y que lean para que se les abra la cabeza. Lo demás vendrá solo, es cuestión de la vida", comentó Noguera, quien se definió como un papá cuida y celoso.

El mayor miedo, las adicciones

Con simpatía. El encuentro entre los padres se realizó con mucha alegría. Entre chistes los participantes contaron anécdotas sobre sus hijos.



Si bien los papás sanjuaninos se definieron como sencillos y relajados, todos admitieron que tienen varias cosas que les preocupa o que les preocupó a medida que los hijos fueron creciendo. Y a pesar de que cada uno tiene ocupaciones diferentes y distintas maneras de criar a sus hijos todos coincidieron en que las adicciones a las drogas y al alcohol es lo que más los asusta. "Las drogas", "sí, sin duda las adicciones", "acceden a ellas sin problemas y en cualquier esquina", fueron algunas de las frases que dijeron al ser consultados sobre qué les preocupa.



"Yo tuve la posibilidad de ver qué hacer para no caer en las drogas. Cuando no está el deporte de por medio, las juntadas tienen otros temas de conversación", dijo Gonzalo Tellechea y comentó que si bien sus hijos son pequeños, el pretende que sigan su camino para poder llevar una vida sana. En el mismo sentido, Cocinero comentó que desde siempre incentivó a sus hijos a que hicieran deportes, para mantenerlos alejados de los malos hábitos. Por su parte Bartolomé y Noguera, dijeron que para ellos la clave está en enseñarles a los hijos saber decir que no. "En mi casa no prohibo que mis hijos se muevan en algún ambiente particular, pero sí les enseño que los límites los tienen que poner ellos. Ellos pueden estar junto a alguien que se droga, pero no drogarse", dijo Bartolomé. Sobre sus preocupaciones Kuchen dijo que a pesar de los miedos que siente trata que sus hijas sepan defenderse. "Siempre les digo que la felicidad tiene que ver con haber podido superar los problemas, no haber estado encapsulado en una burbuja", explicó y al igual que el resto de los papás, dijo que otro tema que lo preocupa bastante es el abuso sexual. Todos coincidieron que hablan mucho en casa sobre este tema, al mismo nivel que las mamás, para que sus hijos tengan confianza y siempre charlen con ellos.