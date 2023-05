Para que nadie se olvide. Mostrando las fotos de su hija, Laura dijo que estaba indignada y muy triste por el aval al fallo contra Guajardo.

Bronca y mucho dolor es lo que siente Laura Requena, la mamá de Brenda Montaña (aunque popularmente se la nombra hoy como Brenda Requena), la joven sanjuanina a quien asesinó su pareja Diego Álvarez en Albardón, en 2019. Es que el jueves por la tarde se dio a conocer que la Corte de Justicia de la provincia confirmó la condena impuesta por el juez Ricardo Moine contra el hombre que mantenía una relación amorosa con la víctima y que presenció el momento previo al femicidio y no la auxilió. La Corte ratificó que José Guajardo deberá pagar por esto $12.500. "Yo no entiendo nada. Me pone muy triste ver que la Justicia ni siquiera se tomó el tiempo de actualizar ese monto. La vida de mi hija costó lo mismo que dos asados para mi familia", dijo entre lágrimas la mujer.

El caso de Brenda conmocionó al país. Ella tenía 24 años y fue asesinada el 11 julio de 2019 por su marido, quien luego dijo a la Policía que ella lo había "abandonado por su amante". Tras una larga búsqueda, el cuerpo de la joven que tenía 2 hijos menores a cargo fue encontrado en el Villicum, en Albardón. Por este femicidio, dos años después, Diego "Chato" Álvarez fue condenado a prisión perpetua. Tras esa condena, la mamá de Brenda denunció a Guajardo, el hombre que mantenía una relación con su hija y que estuvo con ella minutos antes de que su esposo la matara. Es que en el juicio por el femicidio, este hombre declaró que la mañana que Brenda murió, Álvarez descubrió la relación que tenían y cuando los sorprendió lo agredió a él y después a ella. Dijo que le lanzó un trozo de escombro que le dio en la mano, y que luego se le fue encima, lanzándole una trompada, que él esquivó pero que tumbó al piso a ella. Después de eso, confesó que escapó del lugar, dejando a Brenda sola con su esposo, que después la estranguló y trató de hacer desaparecer su cuerpo quemándolo entre unas membranas.

Tras esa denuncia, el juez Moine dictó una sentencia que obligaba a Guajardo a pagar una multa por no prestar ningún auxilio ni avisarle a nadie que Brenda estaba siendo golpeada por el esposo. Ese fallo fue apelado por la Defensa de Guajardo y llegó a la Corte. Es por esto que el jueves pasado Marcelo Lima, Guillermo De Sanctis y Adriana García Nieto ratificaron esa sentencia.

Esta decisión es lo que indignó a la familia de Brenda. "Con el fallo, la Justicia avala el popular dicho, 'no te metás'. Estamos en un momento en el que decimos que hay que evitar la violencia y él no hizo nada por defender a mi hija. Hoy en día $12.500 los tiene cualquier persona y no es una sanción que le vaya a doler. Él seguirá libre por Albardón como si nada y yo no tengo a mi hija. Él la podría haber ayudado y quizás otra sería la historia hoy. Lo que tiene que pagar en la multa es lo que yo gasto en comprar algo de comida para una semana. Es inentendible, porque él podría haber evitado el femicidio", dijo Laura ayer, al hablar con este diario.

La mamá de Brenda contó que si bien Álvarez fue condenado a prisión perpetua, ella nunca estuvo 100% conforme con la Justicia. Resaltó que desde el primer momento, cuando las autoridades salieron a buscar a su hija, no fueron "creíbles" y dijo que se presentará en la Corte para que los magistrados le expliquen en persona por qué avalaron "esa burla de fallo".

"Quiero que me expliquen por qué la Corte ratificó el fallo. Es muy chocante. Hasta que los jueces no pasen por una situación como la mía no van a notar lo que significan estos fallos y lo que se sufre. Tenemos que dar el ejemplo. Yo les enseño a mis hijos y a mis nietos -los hijos de Brenda están a su cargo- que cuando ven alguna situación que está mal, deben intervenir. Insisto en que la Justicia, con este fallo, le está diciendo a la gente que no se meta y por eso vamos a tener muchas víctimas más", concluyó la mujer.