A las madres les gustaría compartir y disfrutar más tiempo con sus hijos, teniendo en cuenta que muchas reparten su día entre el trabajo y las tareas domésticas. En este contexto, casi la mitad no está conforme con la cantidad de horas que pasa con ellos, sin embargo la mayoría calificó con 7 a 10 puntos la calidad del tiempo que comparten. Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden de una encuesta que DIARIO DE CUYO realizó entre sus lectoras. Algunos resultados de este sondeo muestran que el 68% de las madres pasa más de 4 horas diarias con sus hijos, pero que el 87% quiere hacerlo por más tiempo.

La primera pregunta de la encuesta apuntó directamente a la cantidad de tiempo que las madres comparten con sus hijos en la actualidad. Y fueron 386 las que respondieron. De este total, el 68% dijo que pasa más de 4 horas diarias con sus hijos; el 11% dijo que lo hace entre 3 y 4 horas; el 9% entre 2 y 3; el 6% entre 1 y 2; y otro 6% dijo que sólo pasa con sus hijos hasta 1 hora por día. Pero, por otro lado, el 87% dijo que le gustaría compartir más tiempo con ellos, frente a un 13% que dijo que no. "El tiempo que compartimos con nuestros hijos es impagable e inigualable, por eso me gustaría pasar más horas con mis hijos todos los días. Si pudiera los iría a buscar a la escuela y nos iríamos a una plaza o algún lugar para almorzar juntos, y por la tarde los ayudaría con los deberes y compartiríamos algunos juegos. Sería muy lindo para los dos. Pero debido a que trabajo varias horas al día, no tenemos esa posibilidad lamentablemente", dijo Flavia Paz, profesora de Inglés y mamá de Joaquín, de 4 años, y de Emma, de 8.

Justamente, el 65% de las madres que participaron de la encuesta dijo que el trabajo es el principal motivo por el que no pueden pasar tanto tiempo con sus hijos como desean. Mientras que el 29% dijo que son las tareas domésticas las que se lo impiden. Algunas afirmaron, además, que todo se complica cuando se es madre "múltiple". Es el caso de Valeria Ozán, peluquera y madre de Alma, Pilar y Tomás, trillizos de 8 años. "Entre el trabajo y las tareas diarias me queda muy poco tiempo para compartir con ellos y para disfrutar de cada una de sus travesuras individualmente porque son muy diferentes entre sí. A veces me siento culpable por esto, pero trato de que disfrutemos de salidas todos juntos", sostuvo Valeria, que forma parte del 26% de las madres que respondieron la encuesta y que dijo que se siente culpable por no poder pasar más tiempo con sus hijos, junto a un 16% que dijo estar saturada y tampoco puede hacerlo. Entre ambos sectores se llega a casi la mitad de las madres encuestadas (42%) que no está conforme con la cantidad de horas compartidas. Sin embargo, la mayoría calificó con al menos 7 la calidad del tiempo que pasan junto a los chicos. Fue el 78% de ellas, y dentro de este porcentaje, el 25% le puso un 10 a la calidad. "No puedo negar que a veces me siento muy culpable por no pasar más horas con mi hijo Ciro, que tiene 8 años. Pero de igual modo creo que el tiempo que pasamos juntos es de calidad, hacemos muchas actividades como para compensar mi ausencia durante el día", dijo Natalia Gutiérrez, empleada en una empresa de transporte.

Llamar cada una hora para hablar con sus tres hijos de 3, 5 y 8 años es la estrategia que usa Mercedes Platero para demostrarles que los quiere, que le importa lo que les pasa, y para que sepan que si no está en casa es porque está trabajando para darles todo lo que necesitan. "Es muy difícil que ellos entiendan que la madre no está porque tiene que trabajar, pero es la realidad que les toca vivir. Por eso los llamo a cada rato y, cada rato que tenemos libres y podemos compartir, lo aprovechamos al máximo, haciendo un poco de todo. Dejo el celular y las demás obligaciones para que me sientan presente. Es en esos momentos que me siento plena como madre", dijo Mercedes, que trabaja en el comercio.

Aprovechar los ratos libres al máximo con los hijos es la consigna de las madres que trabajan y se hacen cargo de las tareas domésticas. Lo hacen tanto para divertirse como para conocer qué y cómo se sienten los chicos. El 38% de las mamás que respondió la encuesta dijo que aprovecha el tiempo compartido para hablar con sus hijos, mientras que el 26% dijo que lo destina a ayudarlos con los deberes. En tanto que el 21% dijo que sale a pasear, y el 15% que juega con ellos. "Mi tiempo libre es sólo para mis hijos, aunque siento que un poco de libertad no me vendría nada mal. Pero sólo si pudiera compartir más horas con los trillizos, recién destinaría tiempo para relajarme y hacer algo que me guste. La prioridad en mi vida son ellos", sostuvo Valeria Ozán.

Las cenas y domingos para compartir

De lunes a lunes, María Palma se levanta a las 6 y no para durante el resto del día. La mayor parte del tiempo la dedica a atender el almacén que tiene en su casa y a realizar las tareas domésticas de manera simultánea. Por este trajín diario comparte muy pocos momentos con sus hijos Juliana, de 8 años, y Bautista, de 3. "Me encantaría pasar más horas con ellos porque el tiempo pasa muy rápido y sé que después me voy a arrepentir. Por eso, para la familia toda son importantes las cenas, ya que es el momento en que estamos todos juntos y podemos hablar. También aprovechamos los domingos por la tarde, que cerramos el almacén, para salir a pasear. A veces estamos muy cansados, pero sacamos fuerzas para salir y pasar un lindo momento con los niños. Es que Juliana me reclama por trabajar tanto y por estar muy poco con ella. Hablamos mucho de este y otros temas, así le muestro que la amo y que me importa todo lo que siente. Por suerte, ella entiende todo y, al menos por ahora, se conforma con el tiempo que compartimos", dijo María.