En dialogo con el programa "A todo o Nada" de Radio Sarmiento, la Ministra de Hacienda de la provincia indicó que "el bono de fin de año para estatales no será menor a $7.000"

Marisa López explicó que todavía no está definido el monto final del "plus" que el gobierno dará a los empleados estatales, pero indicó que su cartera ya llevó las sugerencias al gobernador Sergio Uñac, quien deberá definir el monto final en los próximos días.

La gestión uñaquista tomó la decisión de dar el "plus" a los estatales como hizo el ejecutivo provincial en el año 2017, cuando otorgó un bono de 6.000 pesos en dos veces.

En 2018 y 2019 no hubo ese tipo de plus debido a que estuvo la cláusula gatillo, un mecanismo que equiparó los aumentos salariales al ritmo del crecimiento inflacionario, por lo que los estatales no perdieron frente a la suba del nivel de precios.

En relación al bono de fin de año 2020, algunos gremios de peso en la provincia expresaron que entendían que la suma debía rondar los 10.000 pesos. Por su parte, la Ministra de Hacienda indicó: "Si el bono fuera diez mil, que no es, no es el monto, solo eso implicaría 420 millones de pesos para la provincia. Si bien no es un monto muy significativo para cada empleado, es un monto importante para la provincia".

Presupuesto 2021

La Ministra de Hacienda indicó que el presupuesto 2021 tendrá una fuerte apuesta en obras de rutas, viviendas, y la construcción del nuevo penal. "El presupuesto del próximo año no fue fácil elaborarlo. El mismo tendrá una fuerte apuesta a la obra pública, pero a la vez contempla aún la situación de pandemia, apuntalando a Salud, y a los sectores más vulnerables".

Marisa López agregó: "La actividad económica y la recaudación vienen creciendo en los últimos meses. Nuestro objetivo es terminar equilibrados, sin tomar créditos y sin tocar el fondo anticíclico".