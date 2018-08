Beneficio. Los niños de 3, 5 y 15 meses pueden recibir gratis la vacuna de la meningitis en cualquier centro de salud de la provincia.

La falta de provisión de vacunas contra la meningitis que se registró en estos últimos días en varias provincias obligó al Gobierno local a tomar algunas decisiones para administrar lo mejor posible las dosis existentes. En este marco, el Ministerio de Salud Pública decidió por el momento vacunar sólo a los niños de 3, 5 y 15 meses, y no a los de 11 años. Así lo afirmó Mónica Jofré, de Epidemiología, luego de que la ministra, Alejandra Venerando, dijera días atrás que el Gobierno iba a garantizar la vacunación para todos los niños. En San Juan se calcula que hay unos 14.000 chicos de 11 años.



La provincia le solicitó a la Nación 20.000 dosis de esta vacuna y sólo recibió 4.300. Frente a este faltante, se inmunizará de manera prioritaria a los chicos menores de 15 meses. Esta decisión no se tomó de manera arbitraria, sino teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los más chicos. "Se decidió vacunar a los niños de 3, 5 y 15 meses porque son un grupo vulnerable, ya que aún no tienen todas las defensas desarrolladas y por lo tanto son más propensos a padecer esta enfermedad. Dentro de todo, los chicos de 11 años tienen el sistema inmune más desarrollado y por lo tanto tienen más defensas y resistencia", dijo la funcionaria.



Jofré también aclaró que por el momento no se vacunará a ningún niño de 11 años, sin excepción. Agregó que esta decisión es contundente y que se está difundiendo a través de los medios de comunicación para que todos los padres estén al tanto de la misma y no concurran en vano a los centros de vacunación.



La funcionaria también sostuvo que esta medida se implementará hasta que se cuente con las dosis necesarias. Tal como dijo la ministra Venerando hace un par de días, sostuvo que "si en dos semanas no llegan las vacunas necesarias, la Provincia saldrá a comprarlas para que toda la población esté cubierta". El objetivo principal, es al menos que todos los chicos que tengan 11 años o los cumplan antes de que finalice el 2018 reciban su dosis correspondiente.



Así mismo aclaró que está garantiza la aplicación de las otras 20 vacunas incluidas en el calendario y que son gratuitas y obligatorias.







>La incorporación

En el 2017, la Argentina se convirtió así en el primer país de Latinoamérica en incorporar la vacuna contra la meningitis en lactantes y adolescentes. La incorporación de la vacuna antimeningocóccica conjugada, que protege contra cuatro serogrupos (A, C, W, Y) de la bacteria Neisseria meningitidis, era muy esperada porque hasta el momento sólo se adquiría en forma privada. Como todas las incluidas en el calendario nacional (20), se aplican sin necesidad de orden médica, son gratuitas y obligatorias y están disponibles en hospitales y centros de salud públicos.



>La enfermedad

El meningococo puede provocar meningitis (inflamación de la membrana que cubre el cerebro), una enfermedad temida porque es muy complicado detectarla en forma precoz, ya que sus síntomas pueden ser confundidos con los de otras enfermedades, como la gripe; es de rápida evolución y puede llevar a la muerte entre las 24 y 48 horas posteriores al inicio de los síntomas, o también dejar secuelas irreversibles. Si bien ataca a adultos, los menores de cinco años (y especialmente los menores de nueve meses) son la población más vulnerable a esta bacteria.