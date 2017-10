Cecilia Montaño es una proteccionista que, motivada por otros amantes de los animales, creó una fanpage en Facebook para recaudar fondos y comprar una bicicleta especial para poder pasear a su perro.



"Tronquito", según Cecilia, es la mascota del pueblo, ya que muchos conocen su historia y siempre están pendientes de su salud. Ahora está recibiendo ayuda para adquirir una bici que le permita llevarlo a diversos lugares y que sociabilice con otros animales.



Fue rescatado en el 2015 en la Quebrada de Zonda y entregado a una familia adoptiva que lamentablemente no lo cuidó. Cecilia fue a verlo y notó que el perro se arrastraba. "Se lo saqué a esa familia y el veterinario me dijo que no era producto del cáncer sino de un fuerte golpe", explicó.



Ahora anda con un carrito pero no puede caminar largos tramos, por eso es que necesitan el rodado. "La bici vale entre 6.305 y 7.755 pesos", contó Cecilia y agregó que cualquiera que quiera colaborar puede acercarse a Bicimanía, ubicado en General Acha antes de Córdoba o contactarse con ella a través de la página "Una bici para llevar a pasear a Tronquito".