El 16 de abril se conmemora el Día Mundial de la Voz. Es por esto que Salud Pública y los dos grandes hospitales organizaron una serie de actividades que comenzaron ayer. En este contexto, especialistas del consultorio de Vocología, del servicio de Fonoaudiología del Hospital Rawson, dijeron que la mayoría de las personas que se enferman de la voz son mujeres, que a la vez son víctimas del estrés. Este año, la temática del Día Mundial de la Voz es la "La Voz Laboral" y sobre eso, María Noel Basualdo, una de las fonoaudiólogas, comentó que gran parte de sus pacientes son docentes que hacen mal uso de las cuerdas vocales y por consecuencia sufren algunas enfermedades.



Según las especialistas, la mayoría de los pacientes que tienen en el consultorio sufren "problemas funcionales". Es decir, por el mal uso o abuso de la voz y no por problemas físicos o patológicos. Dijeron que de cada 10 casos, 6 son por estrés y, del mismo universo, el 80% de los pacientes son mujeres. "La mayoría de las consultas que tenemos son mujeres que llegan con estrés o con un trauma. Ellas hacen tensión y llevan todos los nervios a la laringe y somatizan por ahí. Suelen hacer disfonía y por eso hacen la consulta", dijo Basualdo y agregó que las docentes son las más afectadas. En este contexto, otra de las especialistas, Vivian Castro, dijo que comenzaron a dictar talleres de musicoterapia para que a través de diferentes ejercicios se libere la voz y a la vez los pacientes se relajen. "La voz es muy emocional. Es muy común que cuando uno no está bien la voz cambie y muchas veces por eso se enferma" agregó la jefa del Servicio, Carolina Balaguer. Si bien no tienen una explicación comprobada, dijeron que la personalidad de la mayoría de las mujeres es lo que las hace más propensas a sufrir estas enfermedades. "La mujer es la que carga con la mayoría de los problemas familiares. Nosotros hacemos un poco de terapia. Ellas cuentan qué las estresa y luego de eso empezamos las actividades", agregó Basualdo y dijo también que los cambios hormonales que tiene la mujer todos los meses la pone en riesgo, pues las cuerdas vocales se inflaman.

Actividades en los hospitales

El Coro Show se presentó ayer en el hall central del Hospital Rawson. La intervención artística tuvo el objetivo de generar la toma de conciencia y promoción del cuidado de la voz, en el marco de varias actividades. Las actividades por la Semana de la Voz continuarán en el Rawson, el próximo lunes de 9 a 11.30 con una charla abierta. "La voz como instrumento de trabajo" será la temática. Posteriormente, el martes y el miércoles llevarán a cabo en el Servicio de ORL del hospital evaluaciones médicas. Por su parte, el Marcial Quiroga también tendrá actividades. El lunes se realizará el Ateneo "Criterios, diagnóstico ORL y Vocológico en patologías laríngeas", a las 10.30, en el Salón de Actos del hospital. Y el miércoles, dictarán un taller abierto al público. Será a las 9, también en el Salón de Actos.

Claves

>Para cuidar la voz se recomienda beber 2 litros de agua al día, no hablar por teléfono en ambientes abiertos y no esforzar la voz.

>Se recomienda que las personas que van a hablar ante un público mayor a 10 personas lo hagan con micrófono para evitar usar de mal manera las cuerdas vocales.

>Pidieron que las personas que llevan más de una semana con disfonía consulten con algún médico para analizar las posibles causas.

>El Servicio de Fonoaudiología del Hospital Rawson atiende de lunes a viernes de 8 a 12. Funciona en el sector Este, cuando se ingresa por la entrada de calle Santa Fe.