El Gobierno endureció su postura contra los que incumplen las disposiciones sanitarias que apuntan a evitar el ingreso y la propagación del coronavirus. A través de una ley de necesidad y urgencia, se estableció que toda persona que se resista a realizar la cuarentena de 14 días o la abandonare antes de cumplir ese plazo será sancionado con una multa de 150 mil pesos. Además, los sanjuaninos que salgan a la calle y que no desempeñen algunas de las actividades estipuladas como excepciones del decreto presidencial, esto es, que violen el aislamiento social, preventivo y obligatorio, también serán considerados infractores y deberán pagar 40 mil pesos.

La norma la firmó el viernes el gobernador Sergio Uñac, por lo que se encuentra operativa, y faculta a los funcionarios policiales y del Ministerio de Salud a aplicar las multas. Si los infractores no pagan el castigo en sede administrativa, Fiscalía de Estado fue habilitada para ejecutar lo que es un título ejecutivo, ergo, iniciar la acción judicial para su cobro. No es todo, ya que se invitó a los municipios a que adhieran a la ley, por lo que, en el caso de hacerlo, se les requiere que implementen, en sus respectivos territorios, la autoridad que llevará adelante la aplicación de las multas.

El Gobierno modificó el decreto que regula el ingreso a la provincia.

La movida apunta a evitar incumplimientos a la cuarentena, como el que cometió Andrés Icazati, quien luego de regresar del exterior y comprometerse a hacer efectivo tal régimen, salió de compras, volvió al hotel en el que estaba alojado y luego se fue a su casa. Y, por otro lado, reducir al máximo las salidas de los sanjuaninos del aislamiento preventivo. El Ejecutivo sacó dicha ley para garantizar la salud pública de los ciudadanos y restringir todo lo que se pueda el riesgo de expansión del Covid-19 en la provincia.

La ley diferencia entre las personas en cuarentena y bajo el aislamiento obligatorio. Se encuentran dentro de la primera situación todos aquellos que vienen del exterior, ingresaron al país y, en un lapso de 15 días, entraron a la provincia. Todos ellos deben realizar la cuarentena obligatoria de 14 días en el lugar que determine el Ministerio de Salud. Si se les asigna un hotel, deben abonar la estadía.

También deben respetar ese régimen los que ingresaron a la provincia, pero que no vienen del extranjero, aunque deberán estar en sus hogares. Eso sí, no tienen que salir durante las dos semanas y evitar el contacto con familiares. Los ciudadanos incluidos en estas hipótesis que no respeten la cuarentena serán sancionados con 150 mil pesos.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio es el que estableció el presidente Alberto Fernández en su decreto del jueves para reducir al máximo la propagación del virus en el país. Los que infrinjan esa disposición serán sancionados con 40 mil pesos.