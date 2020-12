A eso de las 4.15 de ayer, Mónica Coca (60) no resistió más y sucumbió ante el daño que había generado en su cuerpo la infección del Covid-19. Así, luego de poco más de un mes de lucha, falleció la vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), una académica de vasta trayectoria, con experiencia en gestión y que había sacado chapa como candidata para sentarse en el máximo sillón del Rectorado.



Su partida provocó una profunda conmoción no sólo en el ámbito universitario, entre compañeros y rivales, sino que también tuvo repercusión en el ambiente político, con mensajes de despedida desde el gobernador Sergio Uñac hasta el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, a través de redes sociales. La propia Coca había posteado el 29 de octubre en su cuenta de Facebook que se había contagiado de coronavirus, aunque, en ese entonces, comunicaba que presentaba tos y fiebre baja. Sin embargo, su cuadro se complicó y debió ser internada en el Hospital Privado, en donde tuvo que recibir asistencia respiratoria. El 20 de noviembre, su equipo de comunicación informaba que el test de Covid-19 había dado negativo, aunque continuaba con respirador. A fines de ese mes, el parte oficial revelaba que su estado era crítico y reservado, debido a que tenía "gravemente enfermos los pulmones", fruto de una neumonía, señalaba Duilio Gómez, director de Salud Universitaria de la UNSJ. Ese daño derivó en que la mujer sufriera un paro cardiorrespiratorio y falleciera ayer en la madrugada.



Había sido un año duro para Coca y sus dos hermanos, ya que en marzo habían perdido a su madre. El papá había fallecido en la niñez de la vicerrectora. Se recibió en 1986 en la UNSJ como licenciada en Ciencias de la Comunicación, luego obtuvo una especialización en Docencia Universitaria y había presentado su tesis para el doctorado en Educación, entre algunos puntos de su bagaje académico. Madre de tres hijos, fue docente y, en gestión, se desempeñó como subdirectora del Departamento de Ciencias de la Comunicación en dos períodos y fue secretaria de Extensión de la Facultad.



En 2012 obtuvo el cargo de mayor exposición en su carrera, ya que resultó elegida vicerrectora de la UNSJ, en compañía de Oscar Nasisi. Cuatro años después repitió la fórmula y volvió a ser reelecta. Tiempo después reconocería en el programa radial "A todo o nada" que el puesto de número dos en la casa de altos estudios "no tiene funciones establecidas en el estatuto" y "es algo necesario de modificar. No tiene sentido que tengamos cargos de vice solamente para reemplazar al titular si por algún caso no está presente".



Por convicción y trayectoria, su sueño fue desembarcar en el máximo escalón universitario, aspiración que le blanqueó al actual rector y que, según admitió en el mismo programa radial, pudo haber sido el motivo del distanciamiento que sufrió en el último tramo de la gestión. No obstante, armó un equipo para pelear en las elecciones, que estaban prevista para este año, y construyó base en los estamentos alumnos, docentes, no docentes y egresados. Se alió con los decanos Tadeo Berenguer, de Ingeniería, y Rodolfo Bloch, de Exactas, y logró el consenso para encabezar la candidatura y llevar como compañero al primero de ellos (Ver aparte). Así, fue la primera de las postulantes en dar a conocer la fórmula completa. Pese a que hubo críticas subterráneas por adelantar su jugada y cerrar casilleros, Coca, y no pocos, estaban convencidos que primerearon en el tablero electoral y que habían dejado con poco margen al resto de los rivales para sus armados. Las restricciones por la pandemia postergaron los comicios y siempre bregó por la reactivación del calendario para darle legitimidad a los mandatos que habían sido prorrogados. El virus y su secuela cortó la carrera de una mujer luchadora.

Berenguer: "Por Mónica, el grupo sigue y las figuras saldrán después"

Tridente. Coca había conseguido el apoyo explícito de los decanos Tadeo Berenguer, de Ingeniería, y Rodolfo Bloch, de Exactas. Éstos deberán definir a las nuevas figuras.



Dolido por el fallecimiento, Tadeo Berenguer, decano de Ingeniería y candidato a vice, aseguró que "vamos a tener que redoblar los esfuerzos para poder cumplir lo que Mónica pretendía. El grupo sigue adelante y, cuando salgamos de esta tremenda situación, las figuras saldrán después y veremos cómo haremos para no defraudar el tremendo caudal de gente que confió en ella".



El 18 de febrero de este año, Coca había lanzado su candidatura al Rectorado con Berenguer como vice. Su elección no había sido casual, ya que la mujer, que provenía de Sociales, buscó una figura de una unidad académica con un peso histórico en la UNSJ como Ingeniería. En ese movimiento, la vicerrectora contó con el apoyo del decano de Exactas, Rodolfo Bloch, quien había bajado su candidatura como rector para sellar la unidad y buscar la reelección en su facultad. Son las dos figuras más relevantes de la estructura que armó Coca, las que se vieron envueltas en especulaciones y comentarios por lo bajo mientras la mujer estuvo enferma. Tal es así que Berenguer, sumamente molesto, resaltó que "sé que andan diciendo que entre Rodolfo y yo nos estamos peleando por la candidatura. Nada que ver". En ese marco, el decano de Ingeniería manifestó que esos dichos forman parte de maniobras sucias, entre las que se incluyen sectores "tratando de llevarse gente que está con nosotros, porque decían que Mónica estaba mal. Actitudes mezquinas de algunos candidatos", aunque no quiso dar nombres.



Emocionado, Berenguer remarcó que "para este grupo de conducción, va a ser imperdonable si no podemos contener a las personas que apoyaron a Mónica. Es un desafío tremendo el que tenemos". Además, con la voz entrecortada, reconoció que sintió bronca, porque Coca "no debería haberse ido. Estaba seguro de que iba a llegar a ser rectora y que se iba a producir el cambio que esta universidad requiere".



Las elecciones en la UNSJ estaban previstas para el 10 de junio, pero se suspendieron, sin fechas a la vista, por las restricciones de aglomeramiento de personas por la pandemia del coronavirus. En ese marco, el Consejo Superior, además, prorrogó el mandato de todas las autoridades. El calendario apenas se había disparado, por lo que aún falta la fecha de cierre de listas. Hasta el momento, los que dijeron que competirán son Roberto Gómez, decano de Arquitectura; Rosa Garbarino, de Filosofía; Jorge Cocinero, secretario de Obras de la UNSJ, y el docente Emilio Fernández.

Duelo y asueto

Desde la Universidad Nacional de San Juan dispusieron una semana de duelo y tres días de asueto a partir de ayer, además de la suspensión de todas las actividades en el ámbito universitario y en todas las unidades académicas.