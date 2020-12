Al igual que sucede todos los años, pero con más cuidados que siempre, los camping, clubes y balnearios privados se preparan para recibir muchas personas durante la Navidad. En este contexto y debido a la pandemia de coronavirus, dijeron que decidieron reforzar las medidas de prevención para evitar el aglomeramiento y para que la mayor cantidad posible de gente pueda disfrutar de las piletas y demás instalaciones que cada uno tiene. Permitir el ingreso con reservas propias e incrementar el personal de seguridad y limpieza son algunas de estas estrategias.

Según el protocolo de Salud Pública el ingreso a los camping está habilitado mediante dos modalidades: con turno previo otorgado vía mail, teléfono, o Whatsapp; o la modalidad de demanda espontánea. Si bien, la mayoría optó (durante los primeros días de habilitados) hacerlo de manera espontánea para el festejo del 25 de diciembre cambiaron. Dijeron que lo hará con reservas para evitar problemas con personas que quieran entrar y no se pueda por la capacidad. Lo mismo harán para el 1 de enero. "La gente tendrá que pedir turno para ingresar al camping", dijo Carlos Quinteros de la UVT, mientras que Verónica Alfaro, de la Municipalidad de Rivadavia, que tiene a cargo El Pinar y el Camping de Rivadavia, dijo que si bien ellos no pedirán reserva previa serán los encargados de decidir dónde podrá estar cada familia y que habrá mucho control para que se respeten los boxes o burbujas asignados y todos mantengan la distancia. En estos campings, además de hacer burbujas en los espacios verdes y parrilleros, harán boxes dentro de las piletas (marcados con bollas) para que dentro del agua también se respete el distanciamiento pues esperan más gente que cualquier otro fin de semana. Otra estrategia que usarán para poder asegurar el cumplimiento del protocolo, es incrementar la cantidad de personas que hay en los ingresos a los campings, las piletas y los sanitarios, principalmente. "Vamos a poner más gente en limpieza y seguridad para que cuiden todos los espacios. Nosotros tenemos un predio grande y las personas pueden mantener la distancia", dijo Gabriel Maldonado de Richet Zapata y comentó que ellos analizan acortar el turno de la pileta (según el protocolo deben contar con sistema de gestión de turno o rotación de uso y registro con rango horario entre 30 y 45 minutos) para que todos puedan refrescarse. Los controles no sólo se extenderán a los sanitarios y los ingresos. Al menos, eso dijeron desde el Camping Municipal de San Martín. "Es un día -por el 25 de diciembre- que siempre viene mucha gente y vamos a tener más cuidados que nunca. La expectativa es alta. Entre las cosas que se decidieron para Navidad está que los parrilleros se ocuparán uno por medio, para guardar el distanciamiento social; y el sector de juegos infantiles estará inhabilitado para su uso, como así también las duchas y los vestuarios", dijo el intendente de San Martín Cristian Andino.

Claves

Ingreso

El protocolo indica que el cupo de ingreso por grupo será hasta 8 personas. Y que se debe establecer registro de visitantes; un integrante del grupo será responsable y aportará los datos de todas las personas que irán al box designado.

Burbujas

Se debe sectorizar los espacios con asignación de burbujas o boxes. Estas deben tener una superficie de 6 a 8 metros cuadrados, identificadas de manera alfanumérica y con demarcación perimetral, con separación entre las mismas de 2 metros.

Piletas

Cada pileta debe tener accesos con ingreso y egreso diferenciados. Se debe respetar el 40% de ocupación o aforo en cada turno o rotación de uso (1 persona por metro cuadrado). Mientras que para el ingreso se solicitará ducha previa.

Capacidad

Se recomienda el 40% de ocupación y efectuar control de temperatura con termómetro frontal digital, se permitirá el ingreso con temperaturas menores a 37,5º. Además, por resolución del Ministerio de Salud se desaconseja el uso de cabinas sanitizantes.

Interacción

El protocolo indica que no se puede interactuar con los integrantes de otras burbujas (no compartir elementos personales o utensilios), que se debe usar cubrebocas al circular por los lugares comunes y que no se puede usar los bebederos.

Elementos

El protocolo prohíbe el uso de otro elemento que no sea flotador para brazo. Hay piletas que también pueden tener burbujas y se permite un máximo de 8 personas en ese sector que también debe permanecer, siempre, debidamente señalizado.

Controles extra para las fiestas

En la mañana de ayer, desde la Secretaría de Estado de Seguridad informaron que realizarán un amplio operativo preventivo para las festividades de fin de año. Dijeron, en este contexto, que harán una mayor cantidad de controles los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2020, y 1 de enero de 2021.

Según la información, el objetivo del mismo apunta a la prevención, por tal motivo, cerca de 600 efectivos reforzarán las calles provinciales realizando controles de alcoholemia, controles viales y más patrullajes. Estos efectivos son más de los usados habitualmente los fines de semana, en el tradicional Operativo de Verano. Es que, según lo que informaron hace unas semanas, en estos controles habitualmente unos 500 policías trabajarán en los controles viales y de prevención.

Además, los efectivos de la Policía de San Juan llevaron delante desde ayer controles preventivos y de los protocolos vigentes en el microcentro sanjuanino y demás zonas comerciales con gran afluencia en el Gran San Juan.