"Es evidente que el protocolo en este geriátrico fue vulnerado, sin que esto implique intencionalidad", dijo Matías Espejo, subsecretario de Medicina Preventiva tras el brote de contagios en una residencia de adultos mayores, que tiene 43 casos positivos y una mujer fallecida. Que el virus ingresó al geriátrico por medio del personal de trabajo es la hipótesis más firme en la investigación epidemiológica que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública. Y en esa búsqueda del nexo es que hay una línea investigativa que preocupa: de los 14 empleados, entre médicos, enfermeros, asistentes y administrativos, varios trabajan a la vez en otros lugares y no descartan que ese pluriempleo involucre también a diferentes geriátricos.

Es por eso que la División de Epidemiología trabaja a contra reloj para prevenir nuevos brotes, que son especialmente graves en comunidades cerradas como las residencias de adultos mayores. Los datos no son alentadores pues cuando el mes pasado ingresó el virus a un geriátrico de Villa Krause murieron 6 de los 11 residentes internados. Ayer, en tanto, falleció una mujer de 81 años del segundo complejo afectado, ubicado también en Rawson. A su vez, el índice de letalidad en San Juan supera la media nacional.

Tal es la preocupación, que Espejo adelantó que ahora empezarán a hisopar nuevamente en los diferentes geriátricos, especialmente a los empleados, y que además incluirán a este personal en el sistema de vigilancia epidemiológica tal como si fuera personal sanitario. Esto implicará un testeo programado y constante. De acuerdo a Salud Pública, la mayoría de los geriátricos se ubican en Rawson y Capital y es en estos dos departamentos donde comenzarán con los hisopados de control, que de paso ya habían realizado en julio.

"Es una tarea ardua la de establecer el nexo epidemiológico en este caso en particular, por un lado porque algunos residentes presentan niveles neurocognitivos afectados y por otro porque el personal operativo del lugar es positivo de Covid-19, lo que limita el accionar. La residencia no había presentado protocolo de visitas y por eso no las recibía desde hace seis meses, de ahí que se desprende que las únicas personas que entraban y salían del lugar eran del equipo de trabajo", amplió Espejo.

La evacuación del geriátrico tras el brote de coronavirus obligó a la derivación de pacientes tanto a los hospitales Rawson, como Ventura Lloveras (Sarmiento), Cantoni (Pocito) y Giordano (Albardón), sin que esto implique por ahora afectar la capacidad de camas disponibles. Hasta ayer, tras la muerte de la mujer de 81 años, el resto de los afectados no atravesaba cuadros graves de salud.

Hay 78 internados

Entre las personas afectadas, hay 78 que se encuentran internadas en las áreas Covid (positivos y sospechosos) de los hospitales Rawson, Marcial Quiroga, Lloveras, César Aguilar, Giordano y Cantoni. De ellos, 15 está en terapia y 7 con respirador.

Suman recuperados

La jornada de ayer entregó 11 nuevas altas Covid, pues las PCR realizadas arrojaron en todos los casos resultados negativos. De esta manera, ya son 230 los recuperados, lo que representa el 43% del acumulado de positivos que tiene la provincia.

Nuevo rastrillaje

Con 67 hisopados, 17 de los cuales pertenecen a contactos estrechos de un caso positivo, Salud Pública realizó ayer un rastrillaje en 25 de Mayo, buscando personas sintomáticas. Fue en Villa Santa Rosa y la pesquisa de las brigadas incluyó 254 casas.

Con 533 casos, evalúan circulación viral

Mónica Jofré, jefa de Epidemiología, dijo que mañana sostendrán la habitual reunión con las autoridades de Nación y no descartó que de acuerdo al resultado del análisis en conjunto determinen que San Juan tiene circulación viral comunitaria. "En la provincia hay circulación por conglomerado en determinados lugares, en paralelo hay departamentos que no tienen casos o tienen muy pocos. Pero estamos evaluando eso (determinar que hay circulación viral)", dijo.

Por otro lado, el reporte de Salud Pública indicó que ayer fue detectado sólo un nuevo caso, lo que implica un fuerte contraste con los 53 de la víspera, y el acumulado asciende ahora a 533. De ellos, hay 276 pacientes con proceso infeccioso, a la vez que con el deceso de ayer los fallecidos a causa de Covid suman 27.

Los casos sospechosos, por su parte, son 176.