Hace algunas semanas, Ricardo Palacios fue nuevamente elegido para encabezar las decisiones y rumbos de la Unión Industrial de San Juan (UISJ). Consciente de que la actividad atraviesa una etapa de profunda incertidumbre, se anima a calificar el contexto actual y también las expectativas para el año que viene, ya con nueva conducción política tanto en la provincia como en el país.



-Del 0 al 10, ¿qué nota le pondría a la situación que atraviesa la industria sanjuanina en este momento?

-Te diría que estamos en un 7.



-Ah, bueno, es más que aprobado...

-Sí, porque los industriales siempre somos luchadores y optimistas. Hoy día estamos atravesados por una coyuntura que está volviéndose cada día más compleja. Hay problemas con la SIRA -operaciones efectuadas a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina, de AFIP-, con las materias primas. Hay problemas con los pagos, muchos proveedores del exterior están cerrando cuentas o directamente ya no nos venden materia prima.

-¿Eso es por un problema cambiario, o de financiamiento?

-Es por una dilación en los pagos. Una cosa es que te aprueben la SIRA, y otra es el pago que te dan a 90, 120, 180 días, y el proveedor de afuera ya no te da mucho crédito. Estas demoras en los pagos suceden básicamente porque no hay dólares, entonces no se puede cumplir con los plazos acordados para los pagos, y eso lleva a que los proveedores internacionales te miren de reojo a la hora de volver a venderte.



-A eso hay que agregarle que lo que ayer costaba veinte, hoy cuesta veinticinco...

-Ni hablar, por supuesto. Es una problemática muy importante la inflación que está viviendo el país, es tremenda. Esta inflación golpea a toda la sociedad, tanto al trabajador como al empresario. A nosotros nos encareció muchísimo los costos en los insumos. En paralelo, al haber aumentado los precios de los productos, empieza a haber una recesión y menos ventas, menos comercialización, lo cual también empieza a impactar en la industria. Cuando vendés un producto a crédito, y tenés este nivel de inflación, el dinero que se comprometió en esa venta se termina licuando antes de tiempo. Y mucho más cuando le sumás la devaluación que tuvimos. Entonces se genera un defasaje tremendo, que complica muchísimo al mercado. Por eso hoy, entre la especulación de precios y la falta de productos para comercializar, lo que ves es un altísimo nivel de incertidumbre.

-¿En San Juan hay empresas que hayan tenido que paralizar la producción, o al menos bajar el ritmo?



-No, por suerte todavía no, y creo que el 7 que puse de nota al principio es fundamentalmente por eso. No hubo cierre de empresas, despidos tampoco. Sí hubo algunas mermas en algunas líneas de producción por faltante de materias primas, pero hay que rescatar el trabajo que se viene haciendo en conjunto con el Ministerio de Producción de la provincia para destrabar la SIRA, lo cual permite que en San Juan hoy estemos 7 puntos, cuando en muchas provincia están por abajo de esa puntuación.

-¿La clave es la articulación entre el Estado y el sector privado?

-La gran ventaja que tenemos en San Juan, a esto tenemos que reconocerlo, es que el gobierno lanza créditos a tasa subsidiada y genera Aportes No Reembolsables para capacitación, lo cual impacta en mejorar el sistema de producción de las empresas. Eso tendría que ser una política de Estado para la próxima gestión de gobierno, porque es donde la industria se apalanca, no sólo para atender la coyuntura del día a día, sino también para pensar en el mediano plazo. Gracias a esos créditos, muchas empresas se mantienen en pie y pueden pensar en nuevos productos inclusive. La industria, cuando toma un crédito, no es ni más ni menos que para invertir y generar más mano de obra.



-¿Han tenido oportunidad de sentarse con el gobernador electo, o gente de su equipo, y plantearle la necesidad de continuar con las políticas actuales de apoyo a la industria en San Juan?

-Todavía no hemos tenido una charla desde que ganó las elecciones. Sí tuvimos previamente reuniones con cada candidato a gobernador, en las que les transmitimos nuestras inquietudes, y estamos a la espera de que nos reciba el gobernador electo.



-¿Ya han pedido esa reunión?

-Sí, por supuesto, ya la pedimos. Esperemos que pronto podamos juntarnos para profundizar estas propuestas y expresar nuestras necesidades, sobre todo lo que tiene que ver con la continuidad de las medidas más acertadas.



-¿Cree que va a existir esa continuidad en la próxima gestión?

-Nosotros vemos como algo normal y natural que se mantenga todo lo positivo, así como también que se haga todo lo que aún falta por hacer. Si queremos una industria desarrollada y que genere trabajo, no hay lugar a duda de cuáles son las medidas adecuadas. Entendemos que va a haber continuidad en las medidas productivas, y también tenemos fe en que se van a profundizar.

-Por otro lado, el escenario nacional está mucho más complicado que el provincial, con más incertidumbre. ¿Cómo ve el futuro de la industria local, en este contexto del país?



-Hay que destacar que la mayoría de las problemáticas que tenemos los industriales sanjuaninos en realidad pertenecen a un contexto macro. La industria depende de la macro en un porcentaje muy alto. Hay muchas medidas de contención que pueden generar los gobiernos provinciales, pero si no tenemos certidumbres en la macro y se acentúan los problemas que hay, va a ser muy difícil para todos. Estamos muy preocupados y muy atentos para ver cómo se presenta este escenario nacional. Escuchamos mucho y tratamos de entender muchas de las medidas que van anunciando los candidatos, y a la vez trabajamos desde la Unión Industrial Argentina con los equipos técnicos de los tres principales candidatos, los que tienen chances más concretas de ser el próximo Presidente. Nosotros tenemos una sola ruta, y esa ruta se las hemos mostrado a los tres: no nos interesa qué partido político o qué ideología gobierne, lo que nos interesa es que apliquen las medidas correctas. Porque hoy, como están las cosas, no podemos aceptar más equivocaciones ni pruebas de laboratorio.



-El proyecto de Presupuesto 2024 que envió Sergio Massa contempla una inflación anual del 70%, un crecimiento del PBI del 2,7% y un dólar a $607: ¿cuán factible ve todo eso? ¿No suena un poco idílico?

-En realidad, no recuerdo algún Presupuesto que se haya planteado de un año para el otro y que se haya cumplido tal cual estaba previsto. Así que me permito, no diría descreer, pero sí al menos tomarlo con pinzas. Lo que sí queremos es que, gobierne quien gobierne, genere la certidumbre que necesitamos en materia impositiva, laboral, de educación, que nos parece un pilar fundamental en el país. Hasta no tener eso claro, el horizonte es complejo.



-Así como le puso un puntaje de 7 a la situación actual, ¿qué nota le pone a la expectativa que manejan sobre el 2024 para la industria sanjuanina?

-Soy optimista: un 8. ¡Es que soy industrial! Como industriales, somos eternos optimistas. Incluso en los peores momentos se hace por lo general las principales inversiones, porque entendemos que la única manera de salir de esto es produciendo más. Y estamos todos muy expectantes y muy esperanzados en que se tiene que alinear la macroeconomía nacional y generar oportunidad. Además, tenemos ventajas como provincia; así como antes despotricábamos por la zona en la que está geográficamente San Juan, a 1.200 km de los grandes centros de consumo, con poca superficie cultivable, hoy en cambio tenemos muy a favor las posibilidades de la minería, que son únicas en el país. Con que se desarrolle un solo proyecto minero, el impacto en el desarrollo de la industria será exponencial. Eso nos llena de esperanza.



-La UISJ había previsto, junto al Consejo de Ciencias Económicas, hacer un censo industrial. ¿Avanzan con eso?

-Sí, estamos avanzando, tanto que estimamos que a principios de octubre ya estará lista la primera encuesta. Es algo que nos tiene muy motivados y lo estamos coordinando con el Centro de Economía de la Unión Industrial Argentina, así que seguro saldrá algo muy interesante. Necesitamos esos datos para, en base a eso, solicitar las medidas correspondientes.

-Usted fue reelecto este mes como presidente de la UISJ, ¿cuáles son sus metas de corto y largo plazo?

-En el corto plazo, trabajar fuertemente en capacitación, porque a su vez eso marca el mediano y largo plazo también. Estamos generando convenios con Desarrollo Humano, UOCRA, Cámara de la Construcción, vinculando a beneficiarios de planes sociales, capacitándolos para que luego se incorporen en la construcción. También emprendimos formaciones en soldadura, construcción en seco, electricidad industrial. Trabajamos la formación a través de la demanda, según una encuesta que hicimos en la institución. También en el corto plazo, apuntamos a destrabar SIRA en conjunto con la UIA, además de pedir distintas líneas de financiamiento para pymes y micropymes. Y para mediano y largo plazo, tenemos en planes la construcción de nuestra nueva sede, en conjunto con la Cámara Minera de San Juan, en Avenida España detrás del cementerio de la Capital. Además, darle continuidad a la Feria Industrial. Y comunicar con fuerza cuáles son los productos que se fabrican a nivel local, reforzando la marca San Juan para que la sociedad conozca lo que se produce en la provincia, y se sienta orgullosa de lo que se genera acá.





La mayor fuente de empleo privado



De acuerdo a los datos que maneja la UISJ, al menos hasta que esté finalizado el censo industrial que realiza junto al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, en la provincia hay 900 empresas industriales, desde micropymes hasta grandes empresas. La matriz económica industrial local es sumamente diversificada: textil, farmacéutico, papelero, químico, maderero, metalúrgico y otros rubros vinculados a la minería. La industria es el mayor generador de mano de obra privada de San Juan, con poco más de 18.000 empleos, seguido en este momento por la construcción (sobre los 17.000 empleos), rubro que sube cuando hay mucha obra pública; la industria en cambio es más estable en cantidad de mano de obra ocupada.