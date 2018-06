Pablo Antequeda, obstetra miembro de Médicos por la vida, fue uno de los encargados de tomar la palabra esta mañana, en el abrazo simbólico al Hospital Rawson, en contra del proyecto de despenalización del aborto.

"Si lo que está en discusión son los abortos clandestinos o las muertes que estos pueden generar en las mamás, usemos todo el accionar político y policial, salgamos a buscar a los abortistas, encerremos a las personas que han hecho de esto un negocio, solucionemos el problema de raíz, trabajemos para que la violencia dentro de las familias se diluya", dijo el médico ante el aplauso de los cientos de sanjuaninos que se acercaron al lugar.

"Si la persona que están detrás de atentar contra la vida es un profesional de la salud, hay que inhabilitarlo, no puede estar entre nosotros. Eso sería hacer justicia. Se cree que si esto deja de ser ilegal va a pasar a ser justo. Y no, por el contrario. Estaríamos cayendo en un nuevo holocausto. No estamos contra nadie, y menos contra la vida de un bebé", agregó.

Antequeda señaló también que "los médicos decimos que no cuenten con nosotros para matar a nadie".

Para finalizar su discurso, ovacionado por la gente, el médico sostuvo que no le importa terminar preso si de defender la vida se trata. "Miren qué injusto será este proyecto que, tratando de despenalizar algo que está históricamente prohibido, busca criminalizar a los que con uñas y dientes defendemos la vida a diario. Hoy los médicos sanjuaninos le decimos al país entero que vamos a defender la vida hasta las últimas consecuencias. Y con orgullo, sabiendo que no soy el único que piensa así, por mis principios, con gusto puedo recibir la cárcel si es necesario pero que ni una vida se pierda. Llenaremos la cárcel de médicos pero nos van a recordar porque defendimos la vida y no nos quisimos salvar el pellejo".