La secretaria de Educación de la provincia, Ana Sánchez, manifestó que el paro docente convocado para el miércoles en solidaridad con Ctera no tendrá "mayor adhesión" en San Juan.

"Quisiéramos que los docentes estén en las aulas y darle continuidad a las clases San Juan viene cumpliendo con los aumentos y seguimos trabajando para ir avanzando y darle cierre al decreto 155. Nuestra realidad es diferente a la de otras provincias y eso lo tienen que evaluar", dijo la funcionaria en los micrófonos de Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

"Por lo que he ido viendo, no habrá mayor adhesión a este paro", agregó sin adelantar si descontarán el día a quienes no se presenten a trabajar.

El reclamo

La Ctera organizó un paro a nivel nacional para el próximo miércoles por diversos reclamos entre los que se destacan apertura de paritarias provinciales, trimestralización de aumento a jubilados docentes y la absolución de Santiago Goodman, el exdirigente gremial que puede ser condenado a 5 años de prisión en Chubut.