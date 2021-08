El pasado 22 de julio se comenzó a aplicar la ley Lara que establece multas para los dueños de perros potencialmente peligrosos que no los hayan inscripto en el Registro Único dependiente de la Secretaría de Ambiente. Sin embargo, hasta ahora, no se han registrado sanciones pese a que la cantidad de animales inscriptos son pocos, respecto a la cantidad que se estima que existe en la provincia. El fundamento es que los inspectores encargados de aplicar la legislación no los encuentran en la calle y por eso piden a la gente que denuncie su existencia. Hasta el momento hay 330 canes con estas características inscriptos en el Registro y se estima que hay unos 400.000.

Alejandra Cano, a cargo del programa de tenencia responsable de mascotas, dijo que hasta ahora no se registraron multas por tener perros peligrosos sin registrar. Sostuvo que la principal dificultad pasa por no poder detectarlos en la vía pública. "Tanto los inspectores de la Secretaría de Ambiente como los efectivos policiales están atentos a la presencia de estos animales en las calles y hacen rondas en lugares específicos donde se los suele ver como son plazas o parques donde sus dueños los sacan a pasear. Pero hasta ahora no han detectado a ninguno sin registrar y no se han labrado actas de infracción. Sabemos que hay muchos de estos animales y que son pocos los registrados, por eso pedimos la colaboración de la gente", dijo Cano.

En este aspecto resaltó que es fundamental que la gente denuncie a quienes tengan estos animales como mascotas en sus casas y que los mismos asusten y hostiguen a los vecinos como también la existencia de un criadero clandestino de las consideradas razas potencialmente peligrosos o los lugares donde las usen para peleas ilegales. Agregó que las denuncias pueden realizarse en cualquier dependencia policial o en la Secretaría de Ambiente. "Necesitamos de la colaboración de todos y de la toma de consciencia para evitar hechos que pueden terminar en una fatalidad. Creo que de a poco se va a lograr un avance en este tema", dijo.

La funcionaria justificó su optimismo con números. Es que en un mes creció a más del doble la cantidad de perros potencialmente peligrosos inscriptos en el Registro. Hasta el pasado 22 de junio sólo eran 150, mientras que al 22 de julio la cantidad ascendió a 330.

Claves

La Ley

El 17 de diciembre pasado la Cámara de Diputados de San Juan aprobó la Ley Lara que busca que los propietarios de perros potencialmente peligrosos registren a los animales para fomentar la tenencia responsable.

Una muerte

Con esta legislación se busca evitar accidentes como el que ocurrió en septiembre de 2020 cuando Lara Agüero, una nena de 10 años, murió luego de ser atacada por el pitbull de un vecino.

Un chip

La ley prevé que los perros registrados deben portar un chip subcutáneo que contiene sus datos. Los mismos se pueden leer tras escanearse con un lector especial. El chip se coloca mediante una inyección.

Rehabilitación

La Ley Lara dice que los perros potencialmente peligrosos deben ser reeducados en caso de que protagonicen un ataque. La Secretaría de Ambiente trabaja en la construcción de un centro de rehabilitación.

Paseos

La ley dice que el perro debe pasear con "bozal, collar o pretal y cadena o correa de menos de un metro de longitud". Y que en caso de cesión, robo, pérdida o muerte del perro, su dueño debe informar al Registro.

Para la venta

La ley indica que sólo están autorizados para vender o comercializar los criaderos que se dediquen en forma habitual a criar, reproducir y vender este tipo de perros, siempre que estén debidamente registrados.

Seguro

El propietario de los perros potencialmente peligrosos además, según establece la ley, debe "contar con seguro de responsabilidad civil que cubra los gastos de los daños o lesiones que puedan producir los mismos".

Razas

Las razas consideradas potencialmente peligrosas son: bull terrier, pitbull, akita inu, dogo, doberman, fila brasileño, mastín napolitano y rottweiler, entre otras, pero también pueden ser los perros mestizos.

Cartelería

El propietario de los animales con estas características deben "colocar un cartel en su domicilio advirtiendo la presencia de un perro potencialmente peligroso" para que la gente y la policía tomen recaudos.

Sanciones

La Ley Lara establece duras sanciones para quienes no cumplan sus disposiciones. Prevé multas que oscilan entre los 15 mil y 30 mil pesos. El órgano de aplicación es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.