Marcados. Varios plátanos a ambos costados de calle 9 de Julio, en Zonda, están marcados con una cruz roja. Es para señalizar los que quieren podar para continuar con la obra de pavimentación.





Las cruces rojas estampadas en las ramas de gran porte de varios plátanos sobre calle 9 de Julio, en Zonda, encendió la alerta de los vecinos de este departamento. Dijeron que supuestamente los símbolos no fueron hechos al azar, sino para señalar cuál de estos árboles será sometido a una poda profunda e indiscriminada como consecuencia de una obra vial. Y ante esta posibilidad decidieron organizarse para oponerse a esta medida, en caso de que sea real. Desde el municipio confirmaron que se trata de una poda profunda de más de 20 plátanos y que quieren realizarla para poder continuar con la pavimentación de la calle mencionada. Dijeron que ya pidieron autorización para proceder con la misma. Por su parte un especialista en arbolado público dijo que una poda de estas características puede matar a estas especies.



Carlos Gómez Centurión dijo que cuando descubrieron las cruces sobre los árboles, inmediatamente intentaron averiguar de qué se trataba. Agregó que fueron los propios obreros que estaban trabajando en la pavimentación de la calle quienes les contaron que los símbolos se hicieron para marcar las ramas de los plátanos que deben talarse para poder continuar con las obras. El fundamento es que obstaculizan el paso de las máquinas. "Esto es una barbaridad. En el tramo de la calle que están pavimentando hay unos 80 plátanos marcados. Con los vecinos nos vamos a reunir para determinar las medidas de acción que vamos a poner en práctica para evitar esta poda indiscriminada, ya que ni siquiera se trata de árboles viejos ni secos", dijo el hombre, vecino de la zona.



Por su parte, Carlos Oyola, secretario de Obras de la Municipalidad de Zonda, sostuvo que no son más de 20 los plátanos que se deben podar para continuar con la obra de pavimentación. "Son plátanos con grandes ramas en forma de ye, que invaden media calzada y que no permiten el paso de las máquinas para pavimentar. Hemos pedido autorización en la Secretaría de Ambiente para realizar esta poda, y estamos a la espera de una respuesta", dijo el funcionario.



En tanto que desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable confirmaron que recibieron la solicitud del municipio de Zonda para proceder con la poda de estos plátanos. Agregaron que van a enviar inspectores para que analicen la situación y elaboren un informe sobre la viabilidad o no de esta tarea. También sostuvieron que posiblemente la semana que viene ya se tendrá una respuesta sobre si se autoriza o no la poda.

OPINIÓN

"Sin follaje, el árbol muere"

Lucio Gómez Miembro del Consejo del Arbolado Público de San Juan

"Para pavimentar una calle se puede hacer más o menos maniobras, pero algunos optan por lo más fácil que es talar o podar indebidamente los árboles sin considerar el daño que ocasionan. Si a un árbol se le corta más del 20% de la copa, puede morirse porque se debilita su raíz. Las raíces toman del suelo agua y minerales, pero las hojas procesan las sustancias orgánicas vitales que las alimentan. Si se eliminan las hojas, las raíces se debilitan, es decir que sin follaje, el árbol muere. El plátano es un árbol que cicatriza bien si los cortes están bien hechos. Puede admitir una poda profunda pero siempre y cuando la realice un podador y no un leñador. Al leñador le interesa lo que saca del árbol, mientras que al podador le interesa lo que deja".