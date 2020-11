Desde que el coronavirus comenzó a hacer estragos en el mundo los remedios considerados "mágicos" o "preventivos" fueron noticia en distintos países, a pesar de que no hay muchos estudios formales que así lo comprueben. Incluso, por momentos se dijo que el ajo y hasta la palta podían servir para evitar el contagio de Covid-19. En medio de estas idas y vueltas, y mientras aún se estudia la eficacia de muchos medicamentos que ya se usan para otras patologías, la ivermectina tomó un papel protagónico en San Juan. El boom por este antiparasitario, muy usado a nivel veterinario, es tan grande que desde las farmacias dijeron que la demanda creció notablemente. En promedio 6 personas por día consultan en cada local por este medicamento que tiene aplicación en animales y aún no está aprobado para ser usado en casos de Covid-19. Pero no sólo ahí aumentó la demanda, desde veterinarias locales comentaron que están sorprendidos por la cantidad de personas que diariamente preguntan por este remedio. Ante esto, la jefa de Epidemiología de San Juan, Mónica Jofré, dijo que "existe un protocolo que está en estudio. El Comité de Expertos, que depende del Comité de Ética de Investigación de Salud, está analizando ese protocolo para el uso compasivo de ivermectina en la provincia".

La demanda de esta droga, que se puede conseguir en gotas, pastillas o inyectables, aumentó en los últimos 10 días. "Recibimos cada 4 minutos un llamado telefónico preguntándonos por la ivermectina. Quieren saber precios, cómo se prepara y qué presentación tiene" dijeron desde una farmacia que pidieron reserva de identidad y resaltaron que ellos la única forma que la venden es con receta médica y que por eso saben que hay especialistas que la están indicando.

Por otra parte, Sofía Montané, de la farmacia Santa Gema, dijo que no consiguen esta droga. "Hay muchas consultas, pero notamos que no saben qué están tomando. Sería bueno que haya información oficial al respecto porque la gente está desesperada", agregó y al igual que ella, desde varias farmacias más dijeron que hay faltante de ivermectina.

Pero esto pasa no sólo en las farmacias, algunos veterinarios comentaron que ellos tienen consultas a diario por este medicamento que lo suelen usar para los animales cuando tienen sarna, por ejemplo. "La gente viene a pedir dos o tres cajas como si fueran golosinas", dijo Iván Mini, de Veterinaria Tulum. Otros dijeron que no están vendiendo porque saben que en los animales puede provocar problemas neuronales o hepatitis medicamentosa y les da miedo que en las personas pueda ocurrir algo similar.

Si bien algunos médicos dijeron, sin dar sus nombres por el hecho de que la droga aún no está autorizada para el tratamiento de Covid-19, que ellos sólo la recomiendan, hay otros que admitieron que hacen recetas para pacientes que tienen síntomas y hasta para prevenir la enfermedad. Incluso algunos comentaron que ellos mismos la están tomando. "Notamos que algunos pacientes tienen una mejoría muy rápida con la ivermectina", dijo uno de los médicos, off the record. Mientras que otros dijeron que hicieron recetas, pero que en el diagnóstico ponen "parasitosis", para disimular su verdadero destino.

Más aún, algunos trabajadores de centros de salud de la periferia comentaron que les indicaron que tomen ese medicamento para evitar los contagios, debido a la gran cantidad de casos que hay en la provincia.

Pero mientras muchos médicos levantan su bandera por la ivermectina (aunque bajo cuerda), hay otros especialistas y el mismo Ministerio de Salud que piden que ese medicamento no se consuma libremente.

La infectóloga Beatriz Salanitro, quien durante muchos años fue autoridad del hospital Rawson, pidió a la comunidad y especialmente a sus colegas que no se confíen de la eficacia de esta droga. "Ni la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), ni el Ministerio de Salud de la Nación ni el Conicet aconsejan este medicamento. Hay ensayos clínicos que indican que se necesitaría dosis mucho mayores a las recomendadas y eso sería tóxico. Hay que esperar que terminen los trabajos, para saber si es considerada eficaz y segura. ¿Por qué hacer cosas como manotazo de ahogado? Doy un ejemplo: si hoy me siento muy mal y me como una palta y mañana estoy bien, no puedo decir que fue eso lo que me curó. Hay que desalentar el consumo hasta que estemos seguros. Esto no quiere decir que después se compruebe que es útil", agregó la especialista y compartió un documento de la SADI que pide tener especial precaución. Este comunicado nacional dice: "Recientemente resultados preliminares (sin publicación ni revisión de pares) de un estudio realizado en Argentina evidenció que la administración de ivermectina al triple de dosis habitual en 45 pacientes habría producido mayor eliminación del virus en secreciones respiratorias. Sin embargo, se necesita más estudios para determinar este parámetro y otros asociados a eficacia clínica y seguridad".

PARA ALGUNOS FUE SOLUCIÓN

Mientras el debate por el sí o por el no a la ivermectina toma cada día más fuerza en San Juan, hay varias personas que se mostraron agradecidas por la mejoría que sintieron desde la primera toma del medicamento. Incluso, algunos dicen que les recomiendan a sus amigos que la compren para "tener por las dudas". Uno de ellos comentó que comenzó a tomar la ivermectina cuando llevaba 4 días con síntomas. "No podía levantar las cejas del dolor de cabeza y literalmente no podía sostener el celular por falta de fuerza. Escuché el audio de un médico de otra provincia y decidí consultar con mi médico personal, que me dijo que lo tomara porque de última no me iba a hacer mal. Al otro día fui un hombre nuevo", dijo este sanjuanino, que al igual que otras personas que lo tomaron no quiso dar su nombre porque es consciente de que consumió la ivermectina para un tratamiento que no es "legal". Algunas otras personas contaron que lo tomaron mientras el resto de su familia tenía Covid-19 y que no se contagiaron. Otros dijeron que no podían dormir del dolor de cuerpo y luego de la segunda dosis, dejaron de tener todos los síntomas.

A pesar de estos testimonios, muchos médicos insisten en que es más recomendable no consumir el medicamento hasta que esté autorizado.

Pastillas

2 pastillas trae una caja de ivermectina. Cuesta $700.

Sueltas

50 pesos por pastilla preparadas cobran en algunas farmacias.

En Bolivia

Bolivia es uno de los primeros países que ya incluyó a la ivermectina dentro de la lista de medicamentos esenciales para el tratamiento de Covid-19. Incluso, en algunas comunas entregan la droga gratis.

La ANMAT podría dar el Ok



Según algunos medios nacionales hay una posibilidad de que la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) apruebe esta semana el uso de la ivermectina en pacientes con Covid-19. Esto, luego de que en mayo pasado esta misma institución autorizara un estudio para que se probara el medicamento en 45 personas. Este ensayo fue impulsado por un grupo de investigadores del Conicet y de distintos laboratorios y universidades. La investigación que recibió el Ok de la ANMAT comenzó luego de un informe de la Universidad de Monash, en Melbourne (Australia), que reveló que este medicamento mató al virus en menos de 48 horas. El descubrimiento provocó gran impacto en el mundo científico y derivó en una rápida reacción de especialistas locales que trabajan desde hace años con la ivermectina.

Ahora, según las informaciones que circularon en medios de Buenos Aires y de otras provincias, si bien aún la ANMAT no se expide al respecto, es posible que autorice su uso compasivo (sólo en pacientes críticos). En relación a esto, Carlos Lanusse, investigador del Conicet, dijo que si bien hay provincias como Corrientes, Jujuy, Salta, Santa Fe e incluso varios municipios del Conurbano bonaerense que ya la están usando, la regulación de la ANMAT marcará un antes y un después.