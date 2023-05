Debido al "veranito tardío" que atraviesa la provincia, la Dirección de Arbolado Público, de la Secretaría de Ambiente, decidió retrasar dos semanas el inicio de la temporada de poda. Osvaldo Olmo, al frente de esta repartición, dijo que con esta medida se busca preservar la salud de los árboles, ya que no conviene podarlos con altas temperaturas. Cabe recordar que para podar se debe contar con un permiso oficial.

Normalmente la poda se habilita desde el 15 de mayo, pero este año comenzará el 30 de este mes por las altas temperaturas que hay. Según Olmo, esto ha generado que las hojas aún estén verdes y no terminen de caer, señal de que no es tiempo para realizar una poda saludable. "Las hojas verdes y que no se cayeron todavía indican que está a pleno el proceso de fotosíntesis mediante el cual el árbol se alimenta y nutre. Si en este momento se poda, se interrumpe la normalidad de ese proceso y se atenta contra su salud y conservación. Debido a que aún las temperaturas son altas para esta época, por encima de 20 grados, las hojas siguen sin ponerse amarillas y caer, por eso hay que esperar un poco más para comenzar a podar", dijo Olmo.

El funcionario también indicó que debido al "calorcito" que se mantiene por estos días, atípico en otoño, también la circulación de savia en el interior del árbol continúa siendo rápida, otro indicativo de que no se debe podar. Olmo explicó que cuando comienza a hacer frío se ralentiza la circulación de la savia, momento a partir del cual se puede proceder con la poda. Agregó que al ser más lenta la circulación de esta sustancia, que es como la sangre del árbol y que distribuye los nutrientes y el agua, es menos riesgoso que el árbol se enferme si se lo poda. "Cuando se corta una rama se produce una herida en el árbol que queda abierta, mientras la savia sigue su recorrido. Si circula más rápido hay más probabilidades de que absorba y distribuya agentes externos, como hongos y bacterias, que terminan por enfermar al ejemplar intervenido. Por eso se debe esperar que las temperaturas bajen para que también lo haga la velocidad a la que circula la savia", dijo el director de Arbolado.

Olmo aclaró que así como se retrasó el inicio de temporada de poda del arbolado, también se pospuso por dos semanas su término. Ahora la poda estará habilitada hasta el 31 de agosto, mientras que antes era hasta el 15 de ese mes.

DATOS A TENER EN CUENTA