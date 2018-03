Asistencia. Las prácticas de manejo gratis en el Emicar incluyen el asesoramiento también gratis de un instructor matriculado.

Las prácticas de manejo gratis en el Emicar tienen cada vez más adeptos, a tal punto que muchos quedaban en lista de espera hasta conseguir un turno. En vista a esta demanda y para darle la oportunidad a más personas de beneficiarse con este servicio se decidió quintuplicar la oferta. Antes había prácticas una vez a la semana y ahora hay de lunes a viernes. Lo dijo Ernesto González, presidente de esta entidad, quien agregó que antes de que comenzara este entrenamiento, cerca del 35% de las personas reprobaba el examen práctico a la hora de sacar la licencia de conducir, mientras que ahora no superan el 5%. Todas las clases prácticas cuentan con el asesoramiento gratis de un instructor de manejo.



Familiarizarse con el recorrido y realizar varias veces las pruebas de mayor dificultad fueron los principales factores para poner en marcha las prácticas gratis en el circuito del Emicar, tanto para los conductores de autos como de motos. La propuesta quedó desbordada por la demanda. "Desde que comenzaron las prácticas en el 2016 se fue sumando gente a tal punto que los cupos se completaban y quedaba gente en lista de espera. Por eso decidimos extender los días de atención para que más personas puedan participar de las mismas. Ahora son de lunes a viernes y todos los días incluyen el asesoramiento gratuito de un instructor. Con estas prácticas la gente le pierde el miedo al circuito porque lo conoce y recorre varias veces", dijo González.



Para participar hay que inscribirse en el Facebook de la empresa (buscar con la palabra Emicar). A través de este medio el solicitante recibirá la notificación del día y la hora en que será la práctica en la que podrá participar. Las mismas se realizan durante la siesta o en una hora a convenir para que no se superpongan con el horario de trabajo.



Las prácticas para automovilistas tienen un cupo de 10 participantes por vez, mientras que el cupo para motociclistas es de 20. El presidente del Emicar dijo que no poder estacionar a 90 grados es una de las principales fallas que cometen las personas a la hora de sacar la licencia de conducir. En segundo lugar, el mantener el vehículo en una subida, y luego el no respetar alguna señal de tránsito, el zigzaguear entre conos y, por último, presentarse con la mínima práctica y preparación para realizar el circuito.





El precio

880 es la cantidad de pesos totales que cuesta sacar la licencia de conducir, con la consulta de antecedentes incluida. Este precio es para las personas de hasta 65 años.

Otros servicios

En el Facebook del Emicar se puede acceder a videos sobre la técnica para estacionar a 45, 90 y 180 grados, al sorteo de cascos y a la consulta sobre los precios vigentes para sacar y renovar la licencia de conducir.