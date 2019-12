Con la publicación en el Boletín Oficial nacional, ayer se oficializó el nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).



San Juan es una de las provincias no adheridas al protocolo nacional anterior y la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando, solamente anticipó que "analizará profundamente" el nuevo, que ya despertó debate en la sociedad.



A partir del inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, en el que se contempla el aborto no punible ("Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto"), los cambios introducidos en el nuevo documento respecto al protocolo anterior son la confidencialidad de la historia clínica, el respeto al consentimiento de niñas y adolescentes embarazadas de forma autónoma, la objeción de conciencia individual y la adecuación del uso de medicamentos a lo pautado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) .



Respecto al nuevo procedimiento, Venerando indicó que "hemos visto algunos puntos rápidamente con el equipo de Materno Infancia. Es algo que indudablemente vamos a tener que analizar profundamente. Por otro lado, tengo entendido que el ministro (de Salud de la Nación, Ginés González García) va a armar una reunión con los ministros de las provincias para tratar este tema".



Si bien Venerando mantuvo una postura muy precavida y recordó que "la provincia no está adherida al protocolo actualmente", indicó que hubo dos aspectos que a priori le llamaron la atención con respecto al procedimiento nacional que dejó de estar en vigencia: "Un tema es que la menor ahora puede solicitar el protocolo sin el consentimiento de los padres o tutores. Lo otro es que habla de la flexibilidad de objeción de conciencia. No habría penalización a nivel individual, pero en lo institucional el Estado debe dar respuesta".



La ministra se mostró expectante por una pronta reunión con Ginés García, aunque destacó otros temas "como la entrega de medicamentos, vacunas y otros insumos que no se hizo en este tiempo. Cuáles son los lineamientos que pretende bajar y qué objetivos cumplir".



Respecto a adherir al protocolo nacional o contar con uno propio, la titular de la cartera de Salud resaltó que "cada provincia es diferente en cuanto a su idiosincrasia. No es lo mismo la población de una provincia como Buenos Aires a la nuestra" y luego completó: "Tenemos que hacer hincapié en la prevención, más que trabajar en algo que termina en una cuestión tan fea. Hay una pobre educación sexual integral".



Los principales cambios

Confidencialidad

Ante cualquier solicitud de entrega de la Historia Clínica (incluyendo los pedidos de funcionarios judiciales o policiales) debe existir autorización previa y expresa de la persona usuaria.

Consentimiento

Todas las adolescentes de entre 13 y 16 años pueden brindar su consentimiento en forma autónoma si se trata de prácticas que no representen un riesgo grave para su vida o su salud.

Objeción conciencia

En caso de que un profesional de la salud desee ejercer objeción de conciencia, deberá notificar su voluntad previamente a las autoridades del establecimiento en el que se desempeñe.

Sin límite gestacional

Debido a que no hay límite en la edad gestacional, el protocolo contempla tratamiento ambulatorio o con internación. La medicación se adaptó a lo que contempla la OMS:

Requisitos

El consentimiento informado y la declaración jurada son los únicos requisitos a una mujer para realizar una ILE producto de una violación. No es necesario que haya hecho la denuncia.