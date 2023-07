La escuela Ejército de los Andes está ubicada entre varios barrios de Rawson, en la zona de El Medanito. Asisten chicos desde el Nivel Inicial hasta el Secundario, en los turnos mañana, vespertino y tarde. 'Se trata de una escuela que tiene muchos alumnos y que está abandonada. Nadie hace nada para que el edificio mejore y para que los chicos tengan un lugar lindo donde estar', se quejó Laura Ruarte, una mamá. Mientras que otros padres dijeron que además del mal estado edilicio, otro gran problema son los constantes cortes de agua, razón por la cual los chicos pierden días u horas de clases. Ante este reclamo, la subdirectora de Educación Primaria, Claudia Díaz, dijo que 'se ha gestionado para ir resolviendo todo eso', pero no brindó ningún detalle.

La escuela tiene un gran edificio, pero desde la vereda se puede observar la desidia que hay en el lugar. Sólo hay un árbol en el medio del patio y lo demás es sólo tierra. 'Antes había algo de pasto, pero ahora sólo quedan espinas. En el Nivel Inicial -que tiene un edificio aparte dentro del mismo predio- no tenemos portero y es una pena porque el patio de juegos está como en el medio de un desierto. Nosotros pedimos autorización para venir a arreglarlo, porque hay veces que los chicos no pueden ingresar por la altura de las plantas de espinas, y nos dijeron que no se puede', dijo Ana Morales, otra mamá, mientras que Maira Durán agregó: 'En el verano los niños no pueden acercarse al tobogán ni a los demás juegos porque al darles el sol están muy calientes. No tienen ni una sombra donde jugar'.

Los padres también se quejan de que la falta de agua es una constante. Y encima, la semana pasada les cortaron el gas por un día, por falta de pago. 'No sabemos qué pasa con el agua, pero siempre hay un problema. Desde que entregaron la escuela sucede. El martes los chicos de jardín no tuvieron clases y los de primaria sólo vinieron 2 horas porque no podían ni entrar al baño. Y después nos pidieron que los niños vinieran abrigados y bien desayunados porque al otro día no iba a haber gas por falta de pago', agregó Tatiana Chaves, otra mamá.

Ante este reclamo, una portera fue la única que atendió a este medio en la escuela y dijo que las autoridades no estaban presentes; agregó que el corte de gas y de agua había sido solucionado. Mientras que desde Educación no hubo mayores respuestas.