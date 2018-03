La Municipalidad de Capital organizó el 1º Taller de Rima Gratuito, que tendrá una duración de 6 meses y estará a cargo de Mustafá Yoda, que contará con la colaboración del artista sanjuanino y doble campeón nacional de Scraching, DJ Rima.

Ahora bien, ¿quién es Mustafá Yoda? Los que conocen el ambiente del rap saben que es uno de los mejores.

Pionero del rap argentino y doble campeón nacional de freestyle, Mustafá condujo el desembarco nacional del género y se convirtió en ícono. No sólo por sus contribuciones hiphoperas sino por protagonizar cruces interesantes con el folclore.

Aparte del encuentro “Payadores vs. Raperos” en 2014, Mustafá fue el único exponente del rap que ofició como juez en una competencia de payadores.

Nació en el conurbano bonaerense, bien al oeste y bien al margen. En 1998 formó “La Organización”, el trío que editó en 2000 el disco pirata “La diferencia”, un material con siete tracks que circuló en el under.

Mientras lanzaba el disco daba los primeros pasos en la gestación de Sudamétrica, primero como crew y sello independiente, hoy como referencia indiscutida y usina de talentos de la cultura hip hop argentina.

“Mis canciones no son ajenas a lo que viví en mi infancia en el barrio. Hablan de la inclusión social, del compromiso. Me gusta el rap con mensaje, el que deja algo, con rimas ricas y con buenos juegos de palabras. Me cuesta mucho escribir pero trato de rendir al cien en cada línea. Que cada renglón sea como una frase para tatuarte en la piel y que te represente”, dice sobre su poética.

Luego de viajar por varios países y editar sus primeros discos, Mustafá se percató de que la escena del freestyle estaba en su país aún muy verde.

Fue entonces que ideó “Cara de Perro”, una serie de eventos con la idea de federalizar la movida.

Ahora el rapero, productor de eventos, manager y emprendedor cultural trae a San Juan su flow potente.

El rapero compulsivo

Su carrera solista dio el primer paso formal en mayo de 2004 cuando lanzó “Cuentos de Chicos para Grandes”, un disco con el que debutó Sudamétrica Entertainment y que fue elegido por la revista Rolling Stone como uno de los 50 mejores del año.

Ese mismo año, participó como juez de la Batalla de los Gallos, para la edición argentina y española. Durante su estadía en España, participó como invitado en el disco de Juaninacka, “El Hombre” (en CD y vinilo). Fueron años de intensa gira nacional e internacional, de construcción colectiva y de fuertes proyectos.

En 2006 editó el primer vinilo del hip hop argentino, “Prisma El Elemental” y dos años después salió a la luz “Imaquinar”, una colaboración entre el rapero y Dj Manuvers. Luego de giras y giras, Mustafá Yoda se dedicó a producir y relanzar nuevas voces.

“Hay muchos referentes pero nos está faltando más formación en las líricas y más artistas brindando shows de hip hop. Pero es lo que se viene, así funciona. Primero es el fenómeno freestyle y después vienen las canciones”, diagnostica.

Dedicado de lleno a la producción artística y cultural, a través de Sudamétrica, lanzó en 2009 el compilado de hip hop argentino, “Sacando Agua del Desierto”; en 2011 “Fabrica de Memorias”, el primer disco del dúo Armamentales.

En 2012 volvió a estudios para dar vida a “Mustafá Yoda & Los Métricos” con el disco “La Poderosa”. A lo largo de su trayectoria artística realizó contribuciones en el reggae local, el ska y el rock.

Cazador de voces

La Batalla de Gallos y luego la competición mejorada con “A Cara de Perro Zoo” le permitieron recorrer el país y el continente en busca de los mejores y nuevos talentos del género.

Esto dio pie a un documental “A Cara De Perro Zoo - La Película” (2011) y a la serie de tv “Respuesta Hip Hop”.

De su experiencia artística surgió su vocación social. Convencido de que el rap es una herramienta para la transformación e inclusión social se dedicó en los últimos años al dictado de talleres, clínicas y seminarios intensivos en todo el país.

Recorrió todas las provincias argentinas compartiendo y enseñando el arte de la libre expresión. Los “Talleres Hip Hop: inclusión social”, el Galpón Joven de Tecnópolis y la Intervención “Néctar Cultura Hip Hop” son muestras de esta tarea.

¡Inscribite en el Taller de Rima!

Para participar, los interesados deberán inscribirse los días lunes 5 y martes 6 de marzo, en las oficinas del Centro Cultural Estación San Martín, de 9 a 13, presentando D.N.I.

También podés hacerlo haciendo click aquí.