El escándalo que surgió tras un evento con música electrónica y baile que se realizó en la Casa de Sarmiento generó un conflicto entre las autoridades de esta institución y entidades culturales sanjuaninas que, lejos de apaciguarse, recrudeció. Es que ahora, desde la Asociación Amigos de la Casa Natal de Sarmiento no sólo critican aquel evento, sino que además acusan a la administración del museo de "falta de mantenimiento" de este Monumento Nacional. En este marco, el Ministerio de Cultura de la Nación decidió intervenir.

Este evento con música y baile que se realizó a principios de abril en la Casa de Sarmiento, con la participación de unas 100 personas, fue el detonante para que la Asociación de Amigos de la Casa Natal de Sarmiento saliera al cruce de las autoridades de este Monumento Nacional criticando este evento e invitándolas a participar de una reunión informativa para conocer el estado del mismo y ofrecer colaboración en su mantenimiento. "La reunión no se debe exclusivamente por ese evento que hicieron en la Casa, sino también porque nosotros, miembros de otras instituciones y algunos diputados nacionales queremos conocer el estado en que se encuentra el edificio y ofrecer nuestra colaboración para su mantenimiento. Sabemos que a la Casa Natal le hacen faltan baños, espacio para el área administrativa y otras cosas", sostuvo Elena Basso, presidente de la Asociación de Amigos de la Casa Natal de Sarmiento.

Pero, si bien esta reunión fue aceptada por Silvina Vázquez, se terminó postergando y generando un enfrentamiento mayor y la intervención de Nación. "Tras lo ocurrido por el evento de música electrónica, aceptamos la invitación de participar de la reunión propuesta por la esta Asociación y elevamos un informe a la Dirección Nacional de Museos, de la que depende la Casa Natal, sobre lo ocurrido y la reunión. Las autoridades nacionales me dijeron que no estaba autorizada a participar solo de dicha reunión y me pidieron que postergara este encuentro para el 19 de abril para poder estar presentes en el mismo. Pero esto generó más conflicto", sostuvo Vázquez.

La directora del Museo dijo que le envió una nota a Elena Basso para notificarla del cambio de día de la reunión, pero que no quiso recibirla. Ni contestar sus llamadas. También recalcó la importancia de la presencia de las autoridades nacionales, ya que, según dijo, contó con su aval previo para realizar el evento de música y baile.

Frente a estas declaraciones, Basso sostuvo que "ni Vázquez ni las autoridades nacionales" pueden postergar la reunión porque no la organizaron ellas. Y que hoy sí o sí se van a reunir como se pautó originalmente, con o sin la presencia de la directora del Museo. "No recibí la notificación de postergación porque la reunión la organizamos nosotros. Por eso el viernes vamos a reunirnos a las 10, en la puerta de la Casa de Sarmiento como estaba previsto. Nos van a acompañar miembros de otras instituciones y los diputados nacionales Walberto Allende y Susana Laciar, que también se interesaron por conocer el estado del Museo. Si no nos abren las puertas de la Casa para hacer la reunión adentro, nos vamos a ir a otro lugar", dijo la mujer.

Basso también agregó que en caso de que Silvina Vázquez no participe de la reunión, se dejará constancia de su ausencia en un acta que firmarán entre todos los presentes. Además dijo que no sabe si participará en la reunión de la semana que viene con las autoridades de Nación porque está "un poco enferma".