La excepción son los sectores del comercio que fueron declarados esenciales durante la pandemia y que nunca dejaron de trabajar, como supermercados, farmacias y ferreterías, pero en el resto de las actividades nadie habla de poder afrontar el pago de un plus de fin de año. Y las razones son varias, la falta de ventas y la caída de la actividad económica en general por efecto de los contagios provocados por el virus, pero además que tienen que afrontar otras obligaciones salariales de fin de año, como el aguinaldo.

Luego de la iniciativa oficial de pagar un plus de fin de año en dos cuotas, por un total de 12.000 pesos, como va a hacer el Gobierno provincial y hasta ahora algunos municipios (ver aparte), la idea no prendió en el ámbito privado, aunque aclaran que no es que el personal no se lo merezca, sino que se trata de la falta de recursos para afrontar el compromiso.

Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio de San Juan, dijo que sólo las actividades que fueron declaradas esenciales y que nunca pararon están en condiciones de pagar la ayuda, que rondará entre los 10.000 y los 12.000 pesos, según la empresa. "El resto no podemos", aclaró el dirigente porque las ventas no se recuperan sino que, por el contrario, siguen en caída. Una alternativa, según el comerciante, es que algunos van a dar una canasta navideña como un estímulo para el personal.

Enrique Velasco, de la Cámara Empresarial de la Construcción, dijo que "el panorama está muy complicado, ni siquiera se ha hablado del tema entre las empresas. Además, el sector está pasando por un momento muy difícil, con importantes aumentos de los insumos para la actividad".

Desde la Cámara Argentina de la Construcción Delegación San Juan, Julián Rins, dijo que "no hay nada acordado con la UOCRA, aunque hemos recibido un pedido". Aunque no lo descarta, sostuvo que "el sector privado está complicado para afrontar un pago de esas características".

Analía Salguero, desde la Cámara de Expendedores de Combustibles, sostuvo que "el sector privado está en terapia intensiva", descartando la posibilidad de pagar un bono extra de fin de año. Y agregó que "el sector privado con gran esfuerzo está tratando de hacer frente a sus obligaciones".

Algunos representantes del ámbito privado, que prefirieron no dar el nombre, dijeron que el Estado puede hacer frente al pago como una forma de compensar los salarios de los empleados de la administración pública, pero no ocurre lo mismo con el sector empresario.

En la Unión Industrial de San Juan también analizan que será muy difícil hacer frente a un pago extra a los empleados, porque a fin de año se les junta, además del sueldo, el medio aguinaldo y otras obligaciones que tienen que ver con los salarios, como los aportes patronales. Y que por la mala situación económica, no tienen los recursos económicos necesarios para hacer frente a una nueva obligación.

Desde la Cámara Minera, Mario Hernández sostuvo que "no creo que vaya a haber un pago de ese tipo, aunque en la cámara no se analizan los temas salariales". El dirigente explicó que esa a actividad se hacen acuerdos con los gremios. De todos modos, dijo que "no creo que otro plus vaya a ser posible".

Otra de las obligaciones a la que tiene que hacer frente el sector privado es el del aguinaldo. En un reciente informe publicado por este diario, sólo en dos ámbitos hablaron de la posibilidad de hacer frente a la obligación salarial en cuotas. Se trata del comercio y de la industria. En el resto, construcción, minería y estaciones de servicio, los referentes expresaron que con un gran esfuerzo, iban a poder cancelar el compromiso con sus empleados antes de fin de año.

Ahora, incluso, también desde la Unión Industrial de San Juan dijeron que las empresas del sector estaban juntando los recursos para pagar en una sola cuota.



Extras

11 Son los miles de pesos que por acuerdos paritarios se debe pagar a los empleados de comercio. Por eso dicen que no pueden afrontar el plus.

El aporte oficial a los estatales

El Gobierno provincial dispuso pagar una ayuda de fin de año para los empleados estatales, según anunció a DIARIO DE CUYO la titular del Ministerio de Hacienda, Marisa López. Fue luego de que definiera el monto con los titulares de los gremios estatales. El acuerdo se dio tras un encuentro en el que la provincia definió el pago de 12.000 pesos en dos veces, no remunerativo y no bonificable, a liquidarse por planilla complementaria, con la primera cuota a pagar antes de fin de año. Para esta ayuda a los 45.000 agentes públicos, el Gobierno provincial deberá desembolsar un extra de 540 millones de pesos.

Luego de ese anuncio, fueron tres los intendentes, de diez consultados, los que dijeron que irán en sintonía con la decisión oficial: Capital, Pocito y Rawson. En esa comunas esperan la ayuda oficial.