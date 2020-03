Medidas esenciales. Más allá de los operativos montados para contener a los sanjuaninos que llegan de otras provincias y de otros países, las autoridades siguen poniendo mucho énfasis en pedirle a la población en general que respete a rajatabla la cuarentena, ya que es la única medida que por ahora puede aplanar la curva de crecimiento del Covid-19 en la provincia.

Tras la decisión nacional de descentralizar los análisis de coronavirus en el país para acelerar esos estudios y tener una radiografía más certera del avance de la pandemia, ayer las autoridades locales salieron a aclarar que, al menos por ahora, San Juan no integra la lista de provincias donde funcionarán esos laboratorios "subsede" del Instituto Malbrán. Se debe a que en la provincia aún no hay personas contagiadas, y se está priorizando a los distritos del país con más casos confirmados para realizar el análisis de forma local.



Así lo explicó ayer la jefa de Epidemiología de San Juan, Mónica Jofré, en la habitual conferencia de los mediodías. La especialista dijo que no estar entre los 19 distritos donde empezarán a hacer análisis a la par del Malbrán se debe exclusivamente a que en la provincia hasta el momento no hay casos positivos de Covid-19. Esto último fue ratificado con el informe oficial de ayer por la tarde, que indicaba que en la provincia no se registra ningún contagio, que sigue a la espera del resultado el test a 4 pacientes y que hay un leve descenso en la cantidad de personas sometidas a aislamiento (ver infografía).



"Nosotros todavía estamos en la etapa de contención -explicó Jofré-. Hay provincias con casos confirmados, se les da prioridad a ellas. Pero en algún momento San Juan puede comenzar más adelante a hacer esos análisis, por eso lo que hemos hecho por ahora es capacitar a personal de Bioquímica de Salud Pública, además de profesionales del Hospital Rawson, el Marcial Quiroga y el Centro de Adiestramiento Rawson".



Se espera que de forma inminente comiencen esos testeos en las provincias afectadas (la más cercana es Mendoza) y todos los especialistas coinciden en que una vez que se descentralice el Malbrán, sin duda aparecerán muchos casos más que harán subir la curva de la pandemia.

Mónica Jofré / Jefa de Epidemiología de Salud Pública



"Ahora es caso sospechoso la persona con síntomas y que haya viajado o tenido contacto con alguien que viajó al extranjero o a cualquier provincia del país".



"Siguen siendo alarmantes los informes de la OMS. La curva crece en forma aterradora. El crecimiento exponencial de la curva es dramático".



"La mejor medida es actuar antes del pico en Argentina, en 22 días aproximadamente ya hay 300 casos. Hay que lograr un crecimiento lo más lento posible".





"Vamos a lograr que la curva se amesete siempre y cuando cumplamos la cuarentena. Esta es una responsabilidad social importante, no hay otra forma".





Alta a internadas

Según detalló ayer la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré, en su habitual conferencia de la mañana, dos de las tres pacientes que permanecían internadas en la provincia esperaban recibir el alta, debido a la mejoría que habían demostrado en su salud en los últimos días. Se esperaba que esto sucediera en el transcurso de la jornada de ayer, algo que no pudo ser confirmado al cierre de esta edición. Sobre las razones que los llevaron a que estas mujeres dejen la internación, Jofré dijo que ambas llevaban 72 horas sin fiebre y que tenían buen estado clínico.

Sobre las pacientes que estaban evolucionando dijo que una de ellas es una mujer que había regresado de Chile y se encontraba en Terapia Intensiva. A la vez, recordó que este caso ya fue descartado por los estudios. Mientras que sobre la otra paciente dijo que se trata de una mujer que tenía antecedentes de haber viajado a Buenos Aires y Uruguay. Esta mujer, aún esperaba los resultados del Instituto Malbrán.

Sobre los otros casos que esperan los resultados oficiales, la funcionaria explicó que una paciente seguirá internada. Se trata de la estudiante francesa que llegó a San Juan de intercambio y que tiene diabetes. Mientras que los otros dos casos son el de un padre y su hija, que semanas atrás volvieron de Chile.



Por otra parte Jofré reiteró la importancia de quedarse en casa. "Si uno quiere ser más agresivo, o estar de acuerdo a lo que pasó en otros países y a la literatura, uno puede pensar que el 80% de la población se va a infectar, pero si seguimos estas medidas y logramos frenar el contagio de casos secundarios, por supuesto que va a disminuir el porcentaje. Es un trabajo que debemos hacer en conjunto", dijo.



70.000 módulos alimentarios



El ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Fabián Aballay, dijo que ayer mismo su cartera entregó a los municipios la mercadería correspondiente a 70.000 módulos alimentarios, destinados a los beneficiarios de los distintos programas activos en San Juan. El funcionario aclaró que son los propios municipios los encargados de embolsar y distribuir luego esa ayuda social. Por otro lado, Aballay dijo que en los próximos días destinarán otros 36.000 módulos alimentarios correspondientes a las escuelas, en la segunda entrega de este tipo.