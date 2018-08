La escuela del escándalo. La escuela se llama 12 de Agosto. Actualmente están construyendo el edificio nuevo, por eso la cocina funciona en un módulo.

Luego de que saliera a la luz y se viralizara el video que mostraba que en la escuela 12 de Agosto, de Pocito, tenían guardados unos 260 paquetes de alimentos vencidos en 2013 y 2014, desde el Ministerio de Educación confirmaron la noticia. "Hubo un error involuntario, pero para la directora tendrá su costo. No hubo mala fe ni mala voluntad, pero hubo una equivocación. La directora seguirá a cargo de la escuela hasta que se dictamine la sanción que puede ser hasta una separación del cargo", dijo Patricia Basualdo, la directora de Educación Primaria.



Según lo que constató Educación y lo que se vio en el video en la escuela guardaron paquetes de alimentos con fecha de caducidad vieja. Encontraron arroz con leche, bolsas de leche en polvo y alfajores. La escuela está en el distrito del Quinto Cuartel, en Pocito.



"Este error amerita llamados de atención, porque el director debe velar para que todas las cosas sucedan conforme a la normativa dentro de la escuela. Ya se aplicó un llamado de atención por parte de los supervisores, pero la sanción la aplicará la Asesoría Letrada. Ya se abrió un expediente", agregó la funcionaria y reiteró que antes del video ellos no recibieron ningún tipo de reclamo.



Según la recopilación de datos, el video fue filmado a principio de año. La directora Mary Díaz, que no quiso hablar con este medio, dijo a Educación que los alimentos estuvieron en un armario que durante varios años no se usó y que fue abierto a principio de año. Después los llevaron a la cocina. "El primer error de la directora fue no revisar y vigilar los productos y alimentos que tienen en la escuela. A uno le duele que se haya perdido mercadería que tiene valor y que podría haber servido para alimentar a un niño", dijo la funcionaria y agregó que hasta ayer nadie les confirmó que los alimentos hayan sido entregados a los chicos como dice el video, sin embargo resaltó que para ella igual hubo "una falta grave". En este contexto, dijo que seguirán entrevistando a los papás, para poder recabar más información.



"La directora debió comunicar la situación, distribuir los alimentos en tiempo y forma y cuando advirtió que esos productos vencidos estaban en la escuela, su responsabilidad era tirarlos a la basura y no conservarlos. Hay veces que hay sobrante de los alimentos y cuando esto sucede se entrega a los chicos para que se los lleven a la casa", agregó y dijo que los supervisores pidieron información a los directivos, docentes y hasta algunos papás.



Datos

El video

Hace unos días comenzó a circular un video que muestra cajas de alimentos vencidos guardados en la cocina de la escuela. El video fue filmado por mujeres, que no se sabe quiénes son. Ellas dicen que los alimentos fueron entregados en varias ocasiones.

En La Bebida

Otro video en las redes mostró a la vicedirectora de la escuela Nuevo Cuyo fumando en un aula. Desde el Ministerio de Educación dijeron que la mujer se presentó y reconoció su error. Más allá de esto, se inició un sumario para evaluar qué medidas tomar. Se le investiga haber rifado módulos alimenticios.