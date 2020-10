Luego de los picos de casos de coronavirus por contagios en geriátricos y en el Penal de Chimbas, la ministra de Salud, Alejandra Venerando, pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento. La funcionaria habló de la alta tasa de letalidad en San Juan con respecto a la media nacional, de la ocupación de camas en las áreas críticas y los testeos preventivos que viene realizando la cartera sanitaria.

- ¿Cómo está la ocupación de camas en las áreas críticas y las áreas Covid-19?

- La ocupación de camas en todas las áreas es del 40 por ciento. No hemos completado ninguna de las dos y hablo del sistema público. La cantidad de internados no es tan alta y podemos dar respuesta a todo lo que se ha venido internando. Hablo en general, no sólo de Covid-19, también de otros internados y los traumas viales. Si llegáramos a tener que ocupar ese resto de camas, estamos en condiciones de una ampliación, además de que nos hemos preparado en ese contexto. San Juan ha salido en la búsqueda del virus y no desde ahora. Venimos desde hace seis meses tratando de controlar el ingreso del virus a nuestra provincia.

- ¿Cuántos casos implicaría llegar al 100 por ciento de la ocupación de camas?

- Tendríamos que estar hablando de 200 o 300 casos críticos en un nosocomio, sin contar el ámbito privado, que también acompañaría. Hoy tenemos 16 casos críticos internados en el Rawson, dos en el Marcial Quiroga, de los cuales, solamente siete están con asistencia respiratoria mecánica. Además, se ha generado una muy buena sinergia entre lo público y lo privado. Si hay un caso sospechoso en el ámbito privado, lo deriva al área Covid del Rawson y los pacientes que tenemos negativos y que requieren de una internación leve y que tienen obra social pasan al ámbito privado para desocupar camas, llegado el caso de necesidad.

- ¿Por qué la tasa de letalidad en San Juan ha llegado al 4,8 y la media nacional es de 2,9?

- Lamentablemente, nos ha tocado el ingreso del virus en dos geriátricos y ha afectado a la gente más vulnerable, a los ancianos. Las muertes que hemos tenido han sido de un promedio de 83 años.

- De las llamadas comorbilidades, como la hipertensión, obesidad y diabetes, ¿cuáles de ellas se han presentado con más frecuencia y ha generado más letalidad?

- Diría que todas. La mayoría de las personas que tenían hipertensión y diabetes como un factor sobreagregado desde hace un tiempo.

- Da la impresión que, en San Juan, el grupo de ancianos es mucho más vulnerable que a nivel nacional, donde han surgido casos en geriátricos y no se han visto tasas de letalidad tan grandes...

- No sabría decir específicamente con respecto a otras provincias. Sí puedo decir que informamos todo en tiempo y en forma. No sé del resto. A lo mejor, los informes sean un poco más lentos y se conozcan posteriormente.

- Se informó que los ancianos del segundo geriátrico fueron derivados a hospitales de la periferia y muchos terminaron falleciendo, ¿qué pasó?

- Cuando Salud Pública detectó y activó el protocolo en el segundo geriátrico, se trabajó de manera inmediata para poder trasladar a estos ancianos, que muchos ya estaban contagiados y, probablemente, con un grado de avance de sus patologías de base que llevó a una mortalidad en corto tiempo.

- ¿No era más conveniente trasladarlos al Rawson, que tiene mayor complejidad?

- Los que han requerido traslado, en tiempo programado, se realizaron. En aquellos ancianos en los que ha sido abrupto el desenlace, no hubo tiempo. Pero han tenido la medicación, el tratamiento y la asistencia. Recuerden que son de una comunidad cerrada y, como tal, deben quedar dentro de esa comunidad. Sin embargo, decidimos hacer una amplitud y llevar a todos a una mejor atención. Los tratamientos han sido los que, por protocolo, deben realizarse. Probablemente, por el desenlace abrupto y rápido, no hubo tiempo en la derivación.

- Ante la complejidad de esos casos, ¿van a seguir siendo enviados a la periferia o al Rawson?

- Es que depende cómo se encuentre cada abuelito. Hubo abuelitos que han estado asintomáticos, otros con sintomatología muy leve, otros moderados y algunos que estaban absolutamente graves en el momento de nuestro abordaje, los que fueron derivados al Rawson.

- Entonces, no fue un error derivarlos a centros de periferia...

- No, para nada. Además, se han realizado controles exhaustivos en 21 de los 25 o 26 geriátricos que tiene la provincia, en los que se hicieron cerca de los 470 hisopados.

- Con el tema de la comunidad cerrada, en el caso de los geriátricos se consideró a todos como positivos. En la situación del Penal de Chimbas, ¿se aplica el mismo criterio?

- Esos son contactos de un solo sector, el 1, que está totalmente dividido del resto.

- ¿A cuántas personas han hisopado en el sector 1?

- Llevamos más de 500 personas aproximadamente. Además, se va a continuar con el resto de los sectores, pero de manera paulatina. Esperamos controlar este brote para que el sistema pueda seguir avanzando en estos controles.

- ¿Los internos contagiados están en los módulos sanitarios del Penal? ¿O cuántos han sido derivados?

- Las personas con sintomatología moderada se encuentran dentro de ese sector dentro del Penal y los que han requerido una atención de mayor envergadura han sido derivados al Marcial Quiroga, que han sido cuatro nada más.

- Dijo que han salido a buscar el virus, ¿los testeos son suficientes o hay que profundizarlos más?

- Para poder cortar esta cadena de contagio se tiene que salir a la búsqueda. Esto no va a parar, vamos a tener que continuar con esta metodología, con los rastrillajes y operativos.

- ¿Cuántos testeos han realizado?

- Desde el comienzo del brote hasta el momento, tenemos cerca de los 56 mil test rápidos realizados y más de 30 mil PCR. Esto es un trabajo de inversión.

- ¿Pero es mucho, normal? ¿Y bajo qué parámetros?

- Venimos con un alto porcentaje de testeos de acuerdo a nuestra población.

- ¿Los recursos y los materiales están?

- Sí, además con una innovación. Sé que el ministro de Salud de la Nación anunció el test de antígeno y ya lo teníamos en la provincia. Es un test diagnóstico que se utiliza en personas con síntomas, es de hisopado de antígeno, tiene un 99 por ciento de especificidad de positividad y 94 por ciento de sensibilidad. El test por excelencia va a seguir siendo la PCR, que revela absolutamente si tenés el virus.

- ¿Cuántos test tiene la provincia?

- Al principio, compramos 2.500 para poder probar cuál era esta sensibilidad y especificidad. Es poquito lo que se ha repartido a los dos hospitales, a los de la periferia y a las zonas sanitarias, pero se comprarán más de 30 mil test efectivos en sintomáticos. Eso es lo que está previsto.

- El recurso humano es escaso en las áreas críticas...

- A nivel mundial y a nivel país. Es una especialidad, la de terapia intensiva, crítica y en crisis, porque este contexto de pandemia ha evidenciado dónde falta recurso humano y su necesidad es muy importante. Así que esperemos que podamos tener más profesionales que puedan elegir esta especialidad.

- ¿Va a haber un incentivo?

- Desde el Gobierno provincial se está trabajando y estamos a muy cortito plazo para poder efectivizarlo, que es un incentivo para las áreas críticas, en este caso, la residencia de terapia intensiva. Independientemente de la beca nacional, la provincia les va a brindar a esos residentes una ayuda extra, como también lo hacemos en el primer nivel de atención, en medicina familiar, pediatría, clínica médica.

- ¿De cuánto será?

- Duplicaría la beca nacional. Estamos hablando de terapistas en su parte formativa, de la residencia, desde el primero al cuarto año.

- ¿Cuándo se efectivizará?

- Ya ingresó un grupo y hay un segundo llamado, a fines de octubre, para que puedan ingresar el 1 de noviembre. La Nación nos ha brindado solamente dos becas para este año y estamos trabajando para que sean el año que viene más cantidad.

- ¿Cuántos terapistas tiene la provincia?

- Tiene 52, de los cuales, hay un grupo importante que se encuentra con licencia Covid-19. En este momento, estamos contando con 32 terapistas efectivos y los nuevos residentes que han salido hace un par de días. Estaríamos hablando de 35.

- ¿Cuánto sería lo óptimo?

- 15 terapistas más.

- Se ve que cada vez es más difícil determinar los nexos epidemiológicos, ¿por qué todavía no se habla de circulación viral?

- El análisis que se hace con la División de Epidemiología y con la misma división a nivel nacional, es que con los casos que tenemos seguimos con circulación por conglomerado. Porque hay numerosos departamentos que no tienen ningún caso. Hay algunos, como Albardón y Zonda, que tuvieron uno solo, con nexo conocido, en donde se hicieron rastrillajes que no dieron ningún tipo de positividad alrededor. Y, además, hay otros departamentos que han tenido algunos casos que ya no están activos, hablo de 9 de Julio, San Martín, Sarmiento. Entonces, no podemos decir que hay circulación viral en la provincia. Si llegara a haber algún caso de circulación generalizada, lo vamos a decir. Sí tenemos que seguir apuntando a la responsabilidad individual porque hay un largo camino.