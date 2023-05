Manos a la obra. Evelin hace rifas de mercadería y hasta vende comidas para poder recaudar fondos para costear su intervención quirúrgica.

Tiene 25 años y desde pequeña sueña con trabajar en el Servicio Penitenciario Provincial. Está muy cerca de cumplir ese deseo, pero un problema en su visión le impide poder realizarlo. Ante esta situación, debe operarse para poder ser designada. Sin embargo, esa cirugía es muy costosa. Es por esto que Evelin Milla, la joven albardonera protagonista de esta historia, comenzó a hacer semitas, locro, empanadas y hasta rifas para poder juntar los $220.000 que le faltan para poder pagar la intervención.

Orgullosa. La joven dijo que se siente muy feliz de poder pertenecer a la Fuerza.

No va a parar hasta cumplir su sueño. Es que se puede ver en cada palabra que dice que la perseverancia es parte de su vida. "Empecé a estudiar y me dijeron que debía operarme de la vista, pues no puedo trabajar con anteojos. El año pasado, antes de recibirme empecé a hacer semitas para juntar el dinero, pues no tengo obra social y quería operarme. Me recibí este año, pero aún no pude hacerme la operación. Cuando estaba vendiendo las semitas en la facultad conocí al director del Servicio Penitenciario y él me aconsejó que presentara en Desarrollo Humano un pedido de ayuda y ellos me iniciaron un expediente para darme el monto de la operación", contó Evelin y dijo que eso sucedió en agosto de 2022.

Un día importante. Evelin se recibió de Técnica en marzo pasado y ahora lucha por su designación.

Sin embargo, el dinero llegó más tarde de lo esperado, la operación aumentó y Evelin volvió a encontrarse con un obstáculo. El expediente fue aprobado hace pocos días y el dinero fue depositado hace 2 semanas. Sin embargo no alcanza, pues la intervención pasó de costar $220.000 a $440.000. "Es como que de repente me encuentro nuevamente en la línea de partida", dijo y comentó que por esto empezó a hacer de todo para recaudar el monto faltante. Y agregó que estas campañas las está haciendo a contra reloj, pues tiene hasta el 7 de junio para operarse, caso contrario, el costo de la intervención será actualizado nuevamente, le dijeron desde la clínica donde pidió el presupuesto.

Estudiante. Fue definida como buena alumna. Sigue cursando la Licenciatura en Seguridad Penitenciaria.

"Para el 25 de Mayo hice locro para vender y también hago pollos y empanadas. Mis vecinos me ayudan mucho porque saben cuál es el motivo de mi pedido, pero es mucho dinero el que tengo que juntar", contó y dijo que se sorprendió de la solidaridad de mucha gente. "Me regalaron unos bolsones de mercadería para que haga unos sorteos y el director del Penal de Chimbas me dijo que hiciera unas alcancías para poner en los ingresos del Servicio para juntar más dinero. Quiero pertenecer a la Fuerza y lo que más quiero es poder trabajar", agregó la joven, que según Adriel Fernández, director del Servicio Penitenciario Provincial, fue muy buena alumna durante el cursado de la carrera de Penitenciaria. "La historia de Evelin es muy emocionante, porque ella demuestra las ganas que tiene por trabajar. Por eso hicimos un video para subir a las redes sociales para que la comunidad colabore con ella. Por mínimo que parezca el apoyo, es importante", agregó el funcionario, mientras que Evelin dijo que está segura de que cumplirá el sueño de ser penitenciaria.

PARA AYUDAR

Los interesados en colaborar con Evelin pueden hacerlo a través de Mercado Pago, al siguiente CVU: 00000031000055673823018.

También, se pueden contactar al 2646045091.