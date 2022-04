El Gobierno nacional anunció ayer que todas las escuelas primarias de jornada simple tendrán una hora más de clases a partir de este mismo año. De inmediato, las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia dijeron que implementarán la medida, aunque deben determinar de qué modo. En ese contexto, la Secretaria del área, Ana Sánchez, aseguró esta mañana que la intención es usar el tiempo extra para fortalecer los contenidos vinculados a Lengua, lectura y pensamiento matemático.

"Esto que han comunicado los medios con la palabra del Ministerio de Educación de la Nación, es una propuesta que se va a plantear el viernes durante la reunión del Consejo Federal de Educación. En principio, como ya anunció la Ministra -Cecilia Trincado- San Juan adherirá a la propuesta. Pero tenemos que analizar de qué manera, cómo y también acordar con los gremios, porque esto también va a cambiar la situación laboral de los docentes, que pueden tener hasta dos cargos o el equivalente a 50 horas de clases", informo la secretaria de Educación de la provincia, Ana Sánchez, en diálogo con radio Estación Claridad.



Y agregó: "En las escuelas también va a haber que tener reajustes porque muchos de los edificios que tenemos en Educación Primaria son compartidos, sobre todo con secundarias. Y eso también va a significar revisar y hacer acuerdo con la comunidad educativa. Si bien la idea es buena, porque la verdad que es necesario fortalecer el proceso de escritura, lectura y de desarrollo del pensamiento matemático, hay que pensarlo en la jurisdicción".

Por otra parte, la funcionaria prácticamente descartó la posibilidad de ir a clases los días sábados. "Es una alternativa lejana. Si bien es cierto que los edificios están más desocupados esos día, la situación familiar es compleja para esto. Excepcionalmente se puede implementar una actividad. pero no en lo habitual. Esa no sería una opción a discutir. Me atrevería a decirles que está descartada. No es nuestra intención alterar la dinámica familiar ni el descanso de los docentes".

A su vez, Sánchez indicó que la medida se podría implementar de modo diferente en distintas zonas de la provincia. "La zona rural tiene una situación, la urbana otra. Estamos terminando de hacer los acuerdos con RedTulum y eso también va a significar que vamos a tener que hacer otros reajustes con el tema de los horarios. Por eso seguramente no se va a implementar en todas las escuelas de la misma manera. Iremos analizando la situación por grupos", afirmó la funcionaria de Educación.

Al mismo tiempo indicó: "Esto, debe ir acompañado de otro proceso importante que es el tema de trabajo en planificación. Le diría que más tiempo en la escuela tampoco va a sumar más aprendizaje. La intención es fortalecer Lengua, Matemática y lectura. Si no hacemos esto, por más de que los chicos vayan a la escuela incluso sábados y domingos, tampoco vamos a lograr los cambios".

Y destacó: "No es solamente estar en la escuela, sino es un hacer en la escuela de un modo diferente. Sólo acompañando esto los procesos de fortalecimiento de estos contenidos vamos a ir mejorando. No vamos a lograr soluciones mágicas, pero es un inicio".