En los últimos meses, y pese a las medidas restrictivas por la pandemia, las expectativas oficiales en materia de seguridad vial no lograron superar la realidad de las estadísticas. El comienzo de la cuarentena hizo suponer que la cantidad de siniestros viales iba a reducirse considerablemente debido a la poca circulación de vehículos en las calles, teniendo en cuenta que la principal causa de estos hechos es la imprudencia de los conductores, tal como sostienen los entendidos en la materia y los antecedentes. Y aunque el aislamiento provocó una baja lógica, igual hubo más casos de lo que esperaban.

Según las estadísticas que manejan en la Dirección de Planificación y Coordinación de la Seguridad Vial, dependiente de la Policía de San Juan, desde que empezó la pandemia se registraron 933 siniestros viales y 11 víctimas fatales, números que siguen preocupando.

Los datos oficiales muestran que desde el 20 de marzo pasado, fecha en que arrancó la cuarentena, hasta el 15 de este mes, hubo en la provincia 933 siniestros viales. Mientras que en ese mismo período del 2019 fueron 2.878 en total. Este año fueron cerca de un tercio, pero no bajó tanto como se esperaba. En este periodo que abarca sólo tres meses (abril y mayo completo, más 11 días de marzo y 15 de junio) hubo en promedio 311 siniestros por mes, una cifra que sigue siendo alarmante. "Si tenemos en cuenta que por el aislamiento hay menos gente circulando en la calle, esta cantidad de siniestros sigue siendo preocupante y muestra que la imprudencia sigue prevaleciendo como la causa principal de los mismos. No podemos cuantificar cuántos casos menos esperábamos por el aislamiento, pero de seguro que eran muchos menos de los que se registraron", dijo Marcelo Naveda, comisario general al frente de la Dirección de Planificación y Coordinación de la Seguridad Vial.

En los últimos 11 días de marzo de este año hubo 120 siniestros viales; en abril fueron 244; y en mayo casi se duplicaron alcanzando los 469 casos. Fue justo en este mes cuando comenzó a flexibilizarse el aislamiento y aumentó la circulación de la gente en la calle. Mientras que en los primeros 15 días de junio, fueron 100. En tanto que en la misma cantidad de días de marzo del 2019, hubo 543 siniestros. En abril de ese año fueron 942; en mayo 928; y en la primera quincena de junio, 465.

La cantidad de personas que perdieron la vida en un siniestro vial también bajó desde que arrancó la cuarentena hasta mediados de este mes. En total fueron 11 las víctimas fatales, todas mayores de edad, mientras que en el mismo período del 2019 fueron 25, entre ellas, tres menores.

El dato interesante para resaltar es que los 11 fallecidos durante el aislamiento circulaban en moto y chocaron contra un objeto fijo, lo que ratifica la imprudencia como causa principal de los siniestros viales y las motos como protagonistas de estos hechos en un alto porcentaje. De los 933 siniestros ocurridos durante la cuarentena, 459 fueron protagonizados por estos vehículos, mientras que los 474 restantes, por autos, camionetas y otros. De los 2.878 hechos de este tipo, ocurridos de marzo a junio del 2019, 1.105 fueron protagonizados por motos y los 1.773 restantes, por otros vehículos.



Franja horaria

El horario prevalente de los siniestros viales ocurridos entre el 20 de marzo y el 15 de junio de este año, es decir en pleno periodo de restricciones a consecuencia de la pandemia, fue entre las 7 y las 9,30 y entre las 12 y las 14. Un horario similar en el mismo período del año pasado.

Infracciones de tránsito, también en baja

Durante el aislamiento bajaron a poco más de la mitad las infracciones de tránsito, según los datos oficiales. Entre el 20 de marzo y el 15 de junio de este año, la Policía labró un total de 3.812 actas de infracción a las normas de tránsito. Unas 1.270 en promedio por mes y pese a que los operativos policiales de control estuvieron más enfocados en controlar la violación del aislamiento social obligatorio que otro tema. En el mismo período del año pasado, las infracciones fueron 6.652.

Las estadísticas también muestran que en mayo de este año, en plena vigencia de la cuarentena pero con mayor flexibilización que los meses anteriores, se registró la mayor cantidad de infracciones alcanzando las 1.512. En tanto que en los últimos 11 días de marzo fueron 361; en abril, 1.335; y en la primera quincena de junio, 604. Como durante este mes se permitió oficialmente retomar algunas actividades laborales, sociales y deportivas, que propiciaron una mayor circulación de gente en las calles, se espera que la cantidad de infracciones supere en cantidad a las registradas en mayo.

El dato llamativo en cuanto a este tema se da en la cantidad de vehículos radiados por estar en infracción. La misma es similar durante igual período en ambos años y tiene a las motos encabezando la lista. Del 20 de marzo al 15 de junio del 2020 se radiaron 2.394 vehículos, de los cuales 1.631 fueron motos. En el mismo lapso de tiempo del 2019, se radiaron 2.687 vehículos en total, entre ellos 1.705 motos.

En cuanto a las causas de las infracciones, la Policía no tiene datos discriminados que determinen cantidades ni porcentajes. Pero, según las observaciones hay 5 motivos principales. Durante la cuarentena la causa principal fue la falta de licencia de conducir, en segundo lugar la falta de tarjeta verde, y luego la falta de seguro de responsabilidad civil. En cuarto lugar figura el no uso del cinturón de seguridad, y en el quinto puesto el no uso del casco.

En tanto que la principal causa de las faltas registradas de marzo a junio del año pasado, fue también la falta de licencia de conducir. El segundo lugar lo ocupó la falta de seguro de responsabilidad civil, y el tercero, el no uso del cinturón. No usar casco fue la cuarta causa de las infracciones, mientras que la falta de tarjeta verde quedó en el quinto puesto.