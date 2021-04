Los casos de coronavirus siguen aumentando en el país. Ayer, en Casa Rosada, el comité de expertos que asesora al Gobierno nacional le sugirió avanzar con restricciones más severas pero por un tiempo acotado. Las autoridades saben que cualquier medida, más allá de las anunciadas, va a impactar en la aguja de la economía, que de a poco muestra signos de recuperación luego de un 2020 muy complejo.

El Ministerio de Salud Pública de la Nación -y las provincias, claro- mirá el aumento de contagios y, principalmente, que el sistema sanitario pueda acoger a los enfermos de coronavirus. El escenario de colapso, con pacientes que no puedan ser atendidos y cadáveres acumulados en contenedores, muy propios de otros países, es una foto que el Gobierno nacional no quiere tener, que la evitó el año pasado y ahora con la segunda ola no quiere como portada de los medios.

Pero el mundo se confinó cuando se encontró con escalada de casos, por lo que muy poco se puede hacer en la Argentina si los contagios siguen avanzando más rápido que la vacunación

En este sentido, DIARIO DE CUYO consultó a sus lectores sobre si en el caso de seguir la escalada de contagios se deberían poner nuevas restricciones. Sobre 17.857 personas que votaron en la encuesta, el 74% se inclinó porque haya medidas más severas para frenar la pandemia.