María Florencia Gómez fue elegida como la nueva Reina de Caucete para la Fiesta Nacional del Sol 2019. La joven, que tiene 22 años y es mamá de una nena de 2 años, habló con DIARIO DE CUYO y comentó cuáles son sus objetivos.





- ¿Tenés muchas horas llenas de actividades?



- Sí, tengo muy poco tiempo libre porque estudio, soy docente y soy mamá.

- ¿Por qué te presentaste para reina?



- Me gustaba la idea de poder representar a las mujeres que son madres, amas de casas o trabajadoras. Ser mamá no nos priva de nada y las mujeres podemos salir adelante y demostrar que podemos. Antes no me presenté porque a pesar de que amo a la Fiesta Nacional del Sol, no estaba entre mis proyectos en años anteriores.

- ¿Por qué elegiste estudiar para ser maestra?



- Amo la docencia. Desde niña jugaba a ser maestra. Estoy cursando el 2do año y con las prácticas me enamoré más de mi profesión. El contacto con los niños me encanta.



- ¿Qué opinás sobre las movilizaciones a favor o en contra de la aplicación de la ESI?



- Creo que todos podemos opinar y que debemos respetar la postura que tome cada grupo. Sobre mi postura no me gustaría opinar.

- ¿Expones a tu hija en las redes?



- Subo muchas fotos con ella, porque cada cosa que hace me parece divina para mostrar y contar con orgullo que es mi hija. Igual tengo cuidado y creo que manejo bien el tema de la exposición.

- ¿Cuánto te importa tu aspecto físico?



- Me cuido lo normal, no soy obsesiva. Me siento muy bien como estoy y me gusta mi cuerpo, pero principalmente lo que más me gusta de mí es mi personalidad. Nunca hice dietas.

- ¿Sos una mamá permisiva o que pone muchos límites?



- Trato de dar lo mejor de mí. Quiero que mi nena el día de mañana me mire como yo lo hago con mi mamá. Quiero que mi hija esté orgullosa de tenerme como madre. Soy una madre comprensiva, pero pongo muchos límites. Y, a pesar de que siempre tengo límites, me parece que los niños necesitan mucha atención desde el minuto que nace. Soy de hablar mucho con mi hija.

- ¿Controlás el uso de la tecnología de tu nena?



- Sí. Ella tiene horarios. Es que la tecnología en el niño puede ser de mucha utilidad y darle muchas enseñanzas, pero también pueden influir para mal. Como papás debemos estar atentos, observar todo lo que ven y poner límites en el uso.

- ¿Qué proyectos tenés para tu reinado?



- Me gustaría trabajar con los adultos mayores, y también ayudar a los jóvenes y a los niños que tienen problemas con las adicciones. Me gustaría poder trabajar para que se conozcan más las consecuencias que tienen las drogas.



El perfil

María Florencia tiene 22 años. Cursa el 2do año del Profesorado de Enseñanzas Primarias, en Caucete. Además, es profesora de Inglés y trabaja como docente auxiliar en el Centro de Desarrollo Infantil "Los Patitos", también en el departamento.