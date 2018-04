Alejandra tiene 43 años, logró superar un cáncer de útero pero por la traumática experiencia que atravesó hace 4 años con el ginecólogo Carlos Martínez la marcó hasta el día de hoy. Desde entonces no pudo volver a realizarse un control, pese a sus antecedentes médicos.

Según relató la mujer a DIARIO DE CUYO, el médico se ganó su confianza, se mostró “simpático” y nunca mostró alguna actitud sospechosa.

“Fue en el primer control después de la operación, en el que me sacó dos tumores y me salvó el útero, que me dijo que debía revisarme para ver que todo estuviera bien. En un primer momento introdujo sus dedos, pero después lo hizo de una manera más enérgica, tocó mis pechos, me dijo que necesitaba mis fluidos y para eso debía hacerme ‘terminar’ ”, contó.

En al menos dos oportunidades la mujer le relató su incomodidad y le preguntó al médico si el procedimiento era normal, fue recién cuando ella dijo que realizaría una interconsulta que el médico se alejó de ella.

“Salí de ahí espantada, me largué a llorar y jamás pude hablarlo con nadie. Tenía miedo que nadie me creyera”, dijo la víctima que actualmente no vive en la provincia.

A cuatro años de aquel episodio, Alejandra no volvió a pisar un consultorio ginecológico pese a sus antecedentes. “A mí este hombre me modificó la vida”, concluyó la mujer que no descarta viajar a San Juan, cuando sus recursos económicos así lo permitan, para presentarse ante la justicia para radicar la denuncia formal.